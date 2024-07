Mojito Party - Sugar Eventi

ATTENZIONE A VOLTE RITORNANO

VENERDÌ 19 LUGLIO 2024

Presso gli Impianti sportivi in via della Pace, Caerano di San Marco

Sugar eventi & proloco presentano:

MOJITO PARTY

Dalle 20 fino a tarda notte in console:

Special Guest

ANGEMI

Dj, musicista e produttore multiplatino italiano, con oltre 15 anni di esperienza nel settore dell'electronic dance music, ha dimostrato il suo talento collaborando con artisti di fama mondiale come Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Gaullin, MATTN, KURA, Jerome, Azteck e molti altri. La sua abilità e passione lo hanno portato a conquistare il pubblico di tutto il mondo, esibendosi sui palchi principali di eventi rinomati come il WORLD CLUB DOME in Germania e l'ULTRA MUSIC FESTIVAL di Miami.

Con oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è l'artista italiano più giovane ad essersi esibito al TOMORROWLAND. Ora è pronto a farci vivere le stesse vibes allo Sugar Eventi!

I padroni di casa:

GOODFELLAS