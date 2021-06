Molini, palazzi e misteri... Treviso sotto le stelle

“Le anse placide del Sile, così verde nel suo defluire lento, sono coperte di fragili salici piangenti che si inchinano tremuli fino a carezzarne le acque” Comisso

seguendo il Sile e la Botteniga, palazzi affrescati, chiese e... storie di delitti e complotti.. il tutto accompagnato dalla magia della notte...

La visita sarà effettuata con numero limitato di partecipanti

la visita avrà luogo con le radioguide, per assicurare il distanziamento sociale e permettendo l'ascolto della spiegazione e nel rispetto delle norme vigenti e i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina

Il costo della visita è di 14,00€ ( comprendente 2,00€ per le radioguide)

