"Mon amì, il vino!" - Corso di avvicinamento al vino e tecnica di degustazione col sommelier

Un percorso inedito e conviviale al mondo del vino. Strutturato in sei appuntamenti serali, comprensivi di tre calici a serata, tenuto dal sommelier professionista Alberto Puppin, degustatore ufficiale di vino e acqueviti, giudice sensoriale, docente di corsi di avvicinamento al vino e ai distillati.



MON AMì, IL VINO! è il Corso di Avvicinamento al Vino e di Tecnica di Degustazione col sommelier-cantastorie Alberto Puppin, che partirà il 3 ottobre.



Un corso diviso in sei degustazioni tematiche, dove verranno trattati questi argomenti:





E’ NATA PRIMA L’UVA O IL VINO?

Martedì 3 Ottobre, alle 20.30



Quando finì l’ultima grande glaciazione, circa 10.000 anni fa, la vite incontrò l’uomo e fu matrimonio d’amore: nacque il vino. Andiamo a curiosare questo rapporto millenario con una introduzione al lessico dei sommelier.





IL VINO: ISTRUZIONI PER L’USO

Martedì 17 Ottobre, alle 20.30 new!



Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul vino, ma non avete mai osato chiedere! In una serata informale e aperta a tutti cercheremo di sviscerare i dubbi che ci sorgono di fronte a una bottiglia di vino: quali calici usare, a cosa servono tutte queste forme, decanter sì o no? Cavatappi, ossigenatori, temperature di servizio… come conservo la bottiglia una volta aperta? E il freezer lo posso usare per raffreddarla? Cosa significa che un vino sa di tappo? E un vino ossidato o ridotto? Degustazione con prova di servizio e trucchi del sommelier, tra spumanti, vini bianchi e rossi e le loro esigenze per fare sempre bella figura!





I NOSTRI SENSI ALLA PROVA DEL CALICE

Martedì 31 Ottobre, alle 20.30



Risvegliamo insieme l’attenzione per ciò che i nostri cinque sensi ci raccontano quando incontriamo un calice di vino. Vista, udito, olfatto, gusto e tatto sono tutti coinvolti nella scoperta del più affascinante “liquido odoroso”.





C’È MODO E MODO

Martedì 14 Novembre, alle 20.30



Come ci finiscono le bolle dentro il vino? Breve excursus dai primi spumanti ai giorni nostri, quelli della Prosecco fever, passeggiando assieme ad abati, professori, mister Martinotti e Charmat, etc..





MA QUANTI SONO I COLORI DEL VINO?

Martedì 21 Novembre, alle 20.30



Non esiste solo il rosso e il bianco: da anni i vini rosati, con tutte le loro sfumature e declinazioni, assieme agli orange wine stanno conquistando i palati di tutto il mondo. Vediamoli più da vicino.





DESTINAZIONE MONDO

Lunedì 27 Novembre, alle 20.30



Quando un calice di vino si trasforma in un biglietto aereo di prima classe. Il vino è narratore d’eccezione di paesaggi lontani. Ci conduce col naso e col palato a migliaia di km da casa senza muoverci da tavola. Serata dedicata a tradizioni e vini lontani da noi, ma così simili per cultura e passione.







ALBERTO PUPPIN

nasce a Treviso nel 1986. Sommelier professionista, degustatore ufficiale di vino e acqueviti, giudice sensoriale, nonché docente di corsi di avvicinamento al vino e ai distillati, prima da Ferrowine, il “tempio del vino” di Castelfranco Veneto e ora nella rinomata Enoteca Mario Rossi a Treviso. Questo per la nuda cronaca. Si avvicina al mondo del vino attraverso un percorso obliquo: laurea in lettere, specializzazione in editoria, 2 anni da libraio, puntate nel mondo del giornalismo e degli uffici stampa. Il sommelier deve interessarsi a tutto, perché il vino è parte intrinseca dell’uomo e ne condivide la storia e la complessità. Saperle raccontare è la sfida più appassionante finora raccolta.



CHI: adatto sia a principianti che a chi ha già una certa dimestichezza con il vino e magari ha seguito altri corsi amatoriali e desidera dare una impronta più funzionale e aggiornata alle sue conoscenze



DATE: 3 Ottobre, 17 Ottobre, 31 Ottobre, 14 Novembre, 21 Novembre, 27 Novembre 2023 (sempre di martedì, tranne l’ultima data)



ORARIO: dalle 20.30 alle 22.30