"Mondi di Confini e Orrizzonti" - Mostra personale di Riccardo Alessandro

L'associazione Kantiere Misto è lieta di invitarvi all'inaugurazione della mostra personale di Riccardo Alessandro - Mondi di Confini e Orrizzonti .

L'appuntamento è per venerdì 14 aprile alle ore 18:30 presso l'hub " IL KANTIERE " , in via roma 57 ad Oderzo.



Riccardo " RIK " Alessandro è un giovane artista, che si esprime con differenti linguaggi e tecniche, dal disegno, alla pittura, all'illustrazione digitale. Il suo immaginario è ispirato da visioni naturalistiche, espressioniste e a tratti realistiche dove combina elementi tecnici e architettonici , provenienti direttamente anche dal suo percorso scolastico, con elementi immaginifici. Dalla combinazione di questi elementi ne risulta uno sguardo su mondi e confini immaginari e fantastici dove la sua fantasia sconfina oltre il quadro e trasporta l'osservatore oltre l'orizzonte.