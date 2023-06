Il mondo delle api protagonista della domenica al Livelet

Conoscere tutti i segreti dell’industrioso lavoro che si nasconde in una goccia di miele, riconoscere le api, assaggiare il loro nettare: queste alcune delle attività proposte domenica 11 giugno al Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago. Nel pomeriggio Luca Posocco di Bioapicoltura Moz introdurrà il meraviglioso mondo delle api, la loro straordinaria organizzazione e la loro importanza per la biodiversità.

Dalle 14 alle 18, dunque, il Parco ospiterà la Bottega dell’Apicoltore, per un pomeriggio interamente dedicato alle api, creature importantissime per l’ambiente e il cui complesso stile di vita affascina grandi e piccini. Sarà possibile visitare una piccola esposizione degli strumenti dell’apicoltore, antichi e moderni, e osservare l’ingegnoso lavoro delle api nell’apiario didattico. Un’esperienza per conoscere meglio queste operose creature e il loro ruolo di “giardinieri” della Terra, fondamentale per il nostro ecosistema.

Il Livelet è aperto dalle 10.00 alle 18.00. Per tutta la giornata sarà possibile visitare le palafitte e scoprire la vita in riva al lago di Lago fra 6000 e 3500 anni fa. Si potrà inoltre godere di tutte le numerose attrazioni del Parco, rilassandosi nei giardini, approfittando del parco giochi vista lago o addentrandosi nei sentieri naturalistici alla scoperta dei laghi.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.