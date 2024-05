Mondovisioni - I documentari di "Internazionale" al Cinema Busan

Il Cinema Teatro Busan porta a Mogliano Veneto la rassegna Mondovisioni, organizzata da CineAgenzia

insieme al settimanale "Internazionale", che presenta da oltre dieci anni i più appassionanti

e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori

festival e proposti in esclusiva per l’Italia.



La rassegna partita già a Marzo con 20 days in Mariupol (Oscar 2024 come miglior documentario)

proseguirà giovedì 16 maggio alle ore 21:00 con “Praying for Armageddon” della norvegese

Tonje Hessen Schei.



Praying for Armageddon è un thriller politico che indaga le pericolose conseguenze della fusione

tra cristianesimo evangelico e politica statunitense. Frutto di anni di ricerche, il documentario

rivela come le strutture del fondamentalismo indeboliscano il tessuto della democrazia americana,

ed evidenzia l’impatto devastante che la religione esercita sulla politica estera del Paese. Tra

fondazioni religiose, mega-chiese evangeliche, e oscure manovre dietro le quinte di Washington, il

racconto dall’interno di un movimento che, guidato da predicatori e politici accecati da una visione

profetica della fine dei giorni, da anni contribuisce alla spirale di violenza in Medio Oriente e mira

in ultima analisi a distruggere la nostra stessa civiltà.



"Il Cinema Teatro Busan crede molto in questi progetti - sottolinea Don Elio Girotto, direttore della

sala Moglianese – Sono convinto infatti che il cinema possa essere un buon veicolo per raccontare

quello che succede lontano da noi, soprattutto in momenti come questi, così difficili a livello

globale"



La rassegna si concluderà il 30 Maggio alle 21:00 con Seven Winters in Tehran che racconta con

grande puntualità e sensibilità la storia di Reyhaneh Jabbari, divenuta simbolo della lotta per i

diritti delle donne in Iran.



I biglietti possono essere acquistati: online senza costi di prevendita su cinemabusan.it oppure

presso la biglietteria del Teatro, aperta tutti i giorni a partire da 30 minuti prima dell’inizio delle



Per informazioni: 041-5905024 o biglietteria@cinemabusan.it