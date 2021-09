Alla scoperta del monte Altare tra castelli e natura

Un’escursione alla scoperta del Monte Altare.



Dopo aver raggiunto il Castello di San Martino, residenza del vescovo di Ceneda dalla fine del X secolo, ci addentreremo tra i boschi fino a raggiungere il Monte Altare, dove conosceremo gli aspetti naturalistici, storici e culturali che caratterizzano questo territorio. Lungo il cammino godremo di panorami davvero suggestivi sulla piana di Vittorio Veneto.



Un’occasione per conoscere questa meravigliosa città da una inconsueta prospettiva.



RITROVO: Vittorio Veneto (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 2 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Fino ai 6 anni gratis.



LUNGHEZZA: 4,5 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile. Adatto a partecipanti dai 7 anni in su.

DISLIVELLO: 200 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, mascherina, gel disinfettante. Consigliati bastoncini da trekking se pratici all’uso.



COME PARTECIPARE:



LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

- compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/3CGEEyB

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/alla-scoperta-del-monte-altare



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.

