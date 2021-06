Estate Montebelluna, un calendario ricco con oltre 60 eventi per tutti

La voglia di ricominciare, complice la bella stagione che invoglia le persone a stare all’aria aperta, la situazione sanitaria che va via via migliorando ha dato lo start alla cultura a Montebelluna per un’estate davvero ricca di eventi per tutti. Gli eventi invaderanno la città Saranno infatti interessati i siti della cultura, biblioteca, museo civico, MeVe, ma anche il parco Manin con la sinergia con Cineluna, le piazze del centro in cui interventi culturali saranno inseriti nei giovedì Shoopin Night, piuttosto che il parco di villa Correr Pisani e piazza Dall’Armi, ma anche alcune frazioni dove la biblioteca porterà le letture.

Commenta l’assessore alla cultura, Debora Varaschin: «Tanti eventi e ancora il calendario non è concluso: è infatti ancora aperto il bando per le associazioni che vogliono organizzare qualche cosa nel periodo estivo e che con la domanda avranno un contributo. Al parco di villa Pisani alcuni eventi di carattere prevalentemente musicale con nomi importanti dello spettacolo e non come – Sammy Basso, G. Giacobazzi e altri ancora. – Stiamo ancora lavorando per concludere alcune date che non sono ancora confermate, confidiamo di chiudere a breve. Abbiamo voluto dare un segnale importante di ripartenza della cultura in tutte le sue forme, infatti è doveroso ricordare che i lavoratori dei settori culturali sono stati i più duramente colpiti dalla crisi lavorativa/economica dovuta alla pandemia. Dare la possibilità nel nostro piccolo di ripartire è sembrato un modo per dare quella mano ad un settore come il nostro che a tutti i livelli ha sofferto molto. Ma l’input è stata la tanta voglia di ripartire, di poter fare dal vivo tutte le attività che solo poco tempo fa sembrava impossibile poter tornare a fare. Gli sforzi per dare alla città un calendario come questo sono stati notevoli, ma la gioia di vedere i volti delle persone finalmente sorridenti, la presenza fisica agli eventi, la positività di sentire la voglia di conoscere, di vivere, di respirare cultura in tutte le sue forme in città, ci ripaga degli sforzi che stiamo facendo».

Insomma, protagonista assoluta dell’estate è la voglia di scoprire e di poter avere eventi che accompagnino, grandi e piccoli, famiglie e ragazzi in un’estate che mai come quest’anno abbiamo atteso. Il primo appuntamento in calendario è con la festa della Musica da sabato 19 a lunedì 21 giugno, una serie di appuntamenti che andranno ad interessare, il centro cittadino, il Bio Parco Noè, il parco del MeVe e il giardino dell’Ospedale di Montebelluna, dove si terrà un concerto per ringraziare il personale sanitario per quanto ha fatto in questi mesi di pandemia.

Gli eventi

Giovedì 3 giugno | ore 16.30

MeVe – Parco di Villa Correr Pisani

LaborAtoriamo

Articolo 33 – I bambini e la Costituzione

Target: per bambini della scuola primaria

Venerdì 4 giugno | ore 20.00

Biblioteca - Auditorium

Presentazione libri del pittore Gianni Chiminazzo

Target: per adulti

Venerdì 4 giugno | ore 18.30

MeVe – iniziativa online

Presentazione Libro “Un paese da scoprire, una terra da amare. Paesaggi educativi e formazione dell’identità nazionale nella prima metà del Novecento” a cura di Fabio

Targhetta.

Iniziativa in collaborazione con UTEM e Museo di Geografia dell’Università di Padova

Target: per adulti

Mercoledì 9 giugno | ore 21.00

MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra

Visita guidata alla mostra “Edison: l’uomo che inventò il futuro” a cura del collezionista John Paul Kurdyla

Target: per bambini a partire dai 6 anni

Mercoledì 9 giugno o venerdì 11 giugno | ore 20.30

Biblioteca – Auditorium

Presentazione libro Valentina Furlanetto

Target: per adulti

Giovedì 10 giugno | ore 20.30

Biblioteca – Auditorium

Presentazione libro Mario Cimarosti

Target: per adulti

Domenica 13 giugno

Museo Civico e MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra

Una pedalata che dal Museo Civico di Montebelluna ci porterà fino alla vecchia stazione di Volpago per scoprire insieme un territorio ricco di memoria storica e natura. Partenza dal Museo Civico di Montebelluna

Target: per tutti, dagli 8 anni in su.

Giovedì 17 giugno| Ore 18.30- 20.00

Museo Civico

ArcheoEscape Room

Esperienza di escape room nella sezione archeologica del Museo Civico

Target: per giovani e adulti

Venerdì 18 giugno | ore 16.30 e 17.30

Biblioteca – Gradinata esterna

Oh! Un libro. Oh! Un gioco. Oh! Tullet

Letture ad alta voce a cura di Susi Danesin

Target: per bambini della scuola dell’infanzia

Venerdì 18 giugno | ore 21.30

Museo Civico

Le serate dell’astronomia

Osservazione del cielo d’estate a cura della Sezione Astronomia del Gruppo Bellona nel giardino del Museo e nella Sala Astronomia.

Target: per tutti

Sabato 19 giugno | tutto il giorno

Colonnato del Municipio

Festa della Musica

Associazione Culturale Chitarra In Arte

Target: per tutti

Domenica 20 giugno | ore 16.00 e ore 17.15

Bio Parco Noè

Festa Europea della Musica – Musica fuori luogo

Associazione Culturale Musikdrama

Target: per tutti

Lunedì 21 giugno | ore 21.30

Museo Civico

Passeggiata Solstizio d’estate – Percorso archeologico e scientifico

Una serata per celebrare il Solstizio d’Estate parlando di astronomia.

Target: Per tutti

Lunedì 21 giugno | ore 20.00

Parco di Villa Correr Pisani

Festa Europea della Musica – Musica fuori luogo

Associazione Culturale Musikdrama

Target: per tutti

Martedì 22 giugno | ore 18.30-20.00

Museo Civico

Occhio al gufo: Caccia al tesoro naturalistica

Una caccia al tesoro tra le sale della Sezione Naturalistica ed il giardino del Museo

Target: Per giovani e adulti

Giovedì 24 giugno | ore 21.00

MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra

Il Covid19 e la Storia: visita guidata alla mostra “Istantanee dal presente. Testimoni al tempo del Covid19”

Target: per adulti

Venerdì 25 giugno | ore 18.30-19.30

Museo Civico

- Conferenza "Mastichiamo gomme da 6000 anni”

- Laboratorio "Body painting del Neolitico. Pintadere & Co."

Le palafitte neolitiche del Palu’ di Livenza (PN) entrano in mostra “Sapiens. Da cacciatore a cyborg”.

In collaborazione con la Soprintendenza ABAP FVG

Target: conferenza: per tutti a partire dai 10 anni; laboratorio: per bambini che frequentano la scuola primaria

Sabato 26 giugno | ore 21.00

Parco di Villa Correr Pisani

Concerto poetico - Mancamento azzurro

Target: per tutti

Domenica 27 giugno | ore 07.00-11.30

Museo Civico

Escursione “Il risveglio del bosco”

Una passeggiata naturalistica nel bosco del Montello alle prime luci del mattino.

Target: Per tutti a partire dai 6 anni

Domenica 27 giugno | ore 21.00

Parco di Villa correr Pisani

Concerto

Banda Musicale e Gruppo Majorettes Città di Montebelluna

Target: per tutti

Mercoledì 30 giugno | ore 21.00

MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra

Visita guidata sensoriale al MeVe

Target: per tutti, a partire dai 6 anni

Sabato 3 luglio | ore 21.00

Meve

Italianski Karascio’

Ass.ne I Sgrafalopa

Target: per tutti

Venerdì 02 luglio | ore 19.00 (in caso di maltempo)

Bio Parco Noè

Festa Europea della Musica – Musica fuori luogo

Associazione Culturale Musikdrama

Target: per tutti

Sabato 3 luglio | Ore 20.45-21.30/21.45-22.30

Museo Civico /Meve

Notte internazionale dei Musei

Staffetta guidata Istantanee dal Passato/Futuro/Presente

Target: per tutti

Domenica 4 luglio | ore 07.30 (in caso di maltempo rinviata all’11 luglio)

Passeggiata filosofica

Associazione La Chiave di Sophia

Target: per adulti

Martedì 6 luglio | ore 17.30

Letture nei quartieri

Con Susi Danesin

Target: per bambini e famiglie

Martedì 6 luglio | ore 21.00

Museo Civico - giardino

La nuova situla da Montebelluna: la difesa dei confini

Conferenza a cura di Giovanna Gambacurta

Target: per tutti

Mercoledì 7 luglio | ore 21.00

Parco di Villa Correr Pisani (in caso di maltempo presso il Teatro “R. Binotto”)

Rassegna Montello in filosofia – Spettacolo teatrale - Metamorfosi di Kafka

Associazione La chiave di Filosofia

Target: per adulti

Giovedì 8 luglio | ore 19.00

Biblioteca – plateatico del Caffè Letterario

Letture da bagno

A cura di Andrea Alfieri

Target: per adulti

Venerdì 9 luglio | ore 21.00

Piazza Dall’Armi (in caso di maltempo presso il Teatro “R. Binotto”)

Spettacolo teatrale - Cappuccetti Matti

Coop. Sociale Pandemonium Teatro

Target: per famiglie

Sabato 10 luglio | ore 21.00 (data da confermare)

Parco di Villa Correr Pisani (in caso di maltempo presso il Teatro “R. Binotto”)

Concerto Coro Alpino

A.N.A. – Associazione Nazionale Alpini

Target: per tutti

Domenica 11 luglio | ore 07.30 (recupero 4 luglio)

Rassegna Montello in filosofia - Passeggiata filosofica

Associazione La Chiave di Sophia

Target: per adulti

Domenica 11 luglio | ore 10.30

MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra

Inaugurazione mostra “Giovanni Comisso e Mario Botter nella Fiume di D’Annunzio” in collaborazione con l’associazione “Amici di Giovanni Comisso”

Target: per adulti

Da lunedì 12 luglio a venerdì 16 luglio | dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Biblioteca – Foyer

Campus informatico per studenti DSA

in collaborazione con AID-Sezione Treviso

Mercoledì 14 luglio | ore 21.00

Museo-Piazza Dall’Armi

Evento serata con Sammy Basso

Target: per tutti

Giovedì 15 luglio | ore 19.00

Biblioteca – plateatico del Caffè Letterario

Letture da bagno

A cura di Andrea Alfieri

Target: per adulti

Venerdì 16 luglio | ore 21.00

Piazza Dall’Armi (in caso di maltempo presso il Teatro “R. Binotto”)

Spettacolo teatrale – Fagioli!

Associazione Culturale – I Teatri Soffiati

Target: per famiglie

Venerdì 16 luglio | 21.00

Museo Civico

Serata d’arte e astronomia

All’osservazione astronomica farà da contrappunto l’atelier d’artista con Paolo Figar, l’autore dell’Architetto astronomo esposto alla mostra “Sapiens”

A cura della Sezione Astronomia del Gruppo Naturalistico Bellona e Paolo Figar

Target: per tutti

Domenica 18 luglio | ore 21.00

Parco Villa Correr Pisani (in caso di maltempo presso il Teatro “R. Binotto”)

Rassegna Montello in Musica – Concerto Point of view

Carovana Tabù

Target: per adulti

Martedì 20 luglio | ore 17.30

Letture nei quartieri

Con Susi Danesin

Target: per bambini e famiglie

Giovedì 22 luglio | ore 19.00

Biblioteca – plateatico del Caffè Letterario

Letture da bagno

A cura di Andrea Alfieri e

Target: per adulti

Venerdì 23 luglio | ore 21.00

Piazza Dall’Armi (in caso di maltempo presso il Teatro “R. Binotto”)

Spettacolo teatrale – Ucci Ucci!

Compagnia Teatrale – Stivalaccio Teatro

Target: per famiglie

Sabato 24 luglio | ore 21.00

Parco di Villa Correr Pisani

Spettacolo teatrale – Oltre la tempesta (con P.Crepet)

Target: per adulti

Domenica 25 luglio | dalle ore 15.00

MeVe – memoriale veneto della Grande Guerra

Prenota la tua visita alla mostra istantanee dal presente

Target: adulti

Giovedì 29 luglio | ore 19.00

Biblioteca – plateatico del Caffè Letterario

Letture da bagno

A cura di Andrea Alfieri

Target: per adulti

Venerdì 30 luglio | ore 21.00

Piazza Dall’Armi (in caso di maltempo presso il Teatro “R. Binotto”)

Spettacolo teatrale – Pierino e il lupo

Fondazione Aida

Target: per famiglie

Sabato 31 luglio | serale

Parco di Villa Correr Pisani

Calici di Stelle - Concerto musicale

Target: per tutti

Martedì 3 agosto | ore 17.30

Letture nei quartieri

Con Susi Danesin

Target: per bambini e famiglie

Giovedì 5 agosto | ore 20.30

Museo Civico – Sale e giardino

Caccia al tesoro tra Natura e Archeologia

Target: per famiglie

Venerdì 6 agosto | ore 21.00

Piazza Dall’Armi (in caso di maltempo presso il Teatro “R. Binotto”)

Spettacolo teatrale - Le Sorellastre

Compagnia – Febo Teatro

Target: per famiglie

Sabato 7 agosto | ore 21.00 (da confermare)

Parco di Villa Correr Pisani

Spettacolo teatrale - Raffaello. Il Figlio Del Vento

Teatro Stabile dell’Umbria

Target: per adulti

Venerdì 13 agosto | ore 21.00

Piazza Dall’Armi (in caso di maltempo presso il Teatro “R. Binotto”)

Spettacolo teatrale - Abbracci

Compagnia – Teatro Telaio

Target: per famiglie

Venerdì 13 agosto | ore 21.30

Museo Civico

Serata di osservazione astronomica con gruppo Bellona

Target: per tutti

Giovedì 19 agosto

MeVe - Memoriale Veneto della Grande Guerra

Visita guidata alla mostra “Giovanni Comisso e Mario Botter nella Fiume di D'Annunzio”

Target: per adulti

Martedì 24 agosto | ore 17.30

Letture nei quartieri

Con Susi Danesin

Target: per bambini e famiglie

Mercoledì 25 agosto | ore 20.30

Parco di Villa Correr Pisani

Concerto di Musica classica

Ass.ne Chitarra in Arte

Target: per tutti

Giovedì 26 agosto | ore 20.30

MeVe - Memoriale Veneto della Grande Guerra

Caccia all’affresco: laboratorio itinerante di pittura tra le sale affrescate di Villa Correr Pisani

Target: laboratorio per famiglie

Venerdì 27 agosto | ore 21.00

Parco di Villa Correr Pisani

Spettacolo teatrale – Del mio meglio (con G. Giacobazzi)

Target: per tutti

Da lunedì 6 a sabato 11 settembre

Festival Sport e Cultura

Da sabato 11 a domenica 19 settembre

Festival Combinazioni

Associazione Combinazioni

Venerdì 17 settembre | ore 21.30

Museo Civico

Serata osservazione astronomica

Gruppo Bellona

Target: per tutti

Sabato 25 settembre | ore 21.00

Parco di Villa Correr Pisani

Concerto spettacolo - Le Nevi (in occasione del centenario della nascita di Mario Rigoni Stern)

Target: per tutti