La generazione perduta nel nuovo disordine mondiale

Incontro con Massimiliano Valerii



I giovani italiani sono una “generazione perduta” innanzitutto nelle statistiche demografiche. Sono i primi a sperimentare la rottura dell’ascensore sociale, precipitati in una contesa generazionale sul poco lavoro e le scarse risorse del welfare. Ma questa crisi materiale nasconde in realtà ragioni più profonde, radicate nell’ordine mondiale degli ultimi trent’anni. Quali opportunità esistenziali si aprono ora alle future generazioni?



Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090

Evento in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montebelluna



Massimiliano Valerii è direttore generale del Censis. Dopo gli studi in Filosofia, si è dedicato alla ricerca sociale, economica e territoriale. Cura l’annuale Rapporto sulla situazione sociale del Paese, considerato uno dei più qualificati e completi strumenti di interpretazione della realtà socio-economica italiana.

