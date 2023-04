Montebelluna, giovedì 20 aprile in biblioteca si parla di prevenzione

Incontro ad ingresso libero con la direzione scientifica di Centro di medicina Montebelluna

Intervengono il cardiologo Rolando Zamprogno ed il gastroenterologo Giovanni Cataudella

Promotori dell’evento il Palio del Vecchio mercato di Montebelluna, la Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna e l’ANAP associazione anziani e pensionati di Confartigianato

Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna, l’Associazione ANAP e Centro di medicina Montebelluna insieme per una serata informativa del Tour della Prevenzione aperta a tutta la cittadinanza dal titolo “La prevenzione dalla pancia al cuore: sotto stress, sotto sforzo e nella vita di tutti i giorni”.

Si terrà giovedì 20 aprile alle ore 20.30 presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna, Largo Dieci Martiri, 1. L’incontro fa parte del Tour della Prevenzione, un’iniziativa che ha lo scopo di divulgare i corretti stili di vita e le buone pratiche della salute tra la popolazione.



Al centro dell’incontro le tematiche relative al rischio cardiovascolare, sia nell’attività sportiva sia nella vita quotidiana. Le malattie cardiovascolari sono responsabili del 44% di tutti i decessi. Nei pazienti che hanno già avuto un evento cardiovascolare, la probabilità di avere una recidiva è del 50% al primo anno, se ricorrente questa si alza al 75% nei tre anni successivi. In Italia si registrano ogni anno 240mila decessi per malattie ischemiche del cuore (come l'infarto del miocardio e l'angina pectoris) e cerebrovascolari. Si parlerà anche di disturbi a carico dell’apparato gastrointestinale, come il reflusso gastroesofageo o la sindrome dell’intestino irritabile, sensibili a fattori come lo stress o la mancanza di sonno. Si stima che in Italia ne soffrano una persona su tre.





Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa presso Centro di Medicina Montebelluna al Tel. 0423 22744 oppure scrivere a montebelluna@centrodimedicina.com .