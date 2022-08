Montebelluna in Rosa - 4^ edizione

La Pro Loco di Montebelluna, l’Associazione Cuore Rosa, il Running Team Conegliano, con il Patrocinio della Regio- ne del Veneto e del Comune di Montebelluna organizzano la 4° edizione della MONTEBELLUNA N ROSA, manifestazione podistica a passo ludico – motorio, sulle distanze di 5 e 10 KM a favore della LILT Sezione Provinciale di Treviso.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 di corsa o camminando, donne, uomini e bambini, tutti insieme per la solidarieta? e la prevenzione, infatti ogni singolo partecipante concorre alla raccolta fondi per la prevenzione e lotta contro i tumori.

IL RITROVO

Il ritrovo e? previsto per le 8.30 in Piazza davanti al Municipio con intrattenimento e riscaldamento con Zumba e Musica curato dalla Twister Dance Project; riequilibrio energetico dei Chakra a cura di Iris Pranic Healing e con i dj di Radio Piterpan e Bellla & Monella.

LA PARTENZA

Avverra? davanti al municipio di Montebelluna alle ore 9.30 e il percorso si snodera? tra le vie del centro e le frazioni di Guarda, Caonada e Biadene.

Prevalentemente pianeggiante, permettera? di vedere alcuni scorci della citta? che vi stupiranno.

Il percorso e? sicuramente adatto a tutti, adulti e bambini.

QUOTE DI ISCRIZIONE

– euro 13.00 sino al 10 settembre

– euro 6.00 per ragazze e ragazzi fino ai 12 anni (opzione senza T-shirt )

La quota di iscrizione comprende:

– T-shirt ufficiale della Manifestazione

– Sacca ufficiale Montebelluna in Rosa

– Gadgets

– Ristori

– Assistenza medica

– Copertura Assicurativa

La manifestazione si svolgera? con qualsiasi condizione meteorologica.

La quota di partecipazione non e? in alcun modo rimborsabile.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione e il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato con le seguenti modalità:

A. tramite iscrizione online sul sito www.montebellunainrosa.it e pagamento con carta di credito attraverso il circuito Eventbrite con costi di commissione a carico di chi effettua l’iscrizione.

B. tramite iscrizione via mail inviando la ricevuta del bonifico e la scheda di iscrizione

( scaricabile sul sito alla pagina ISCRIZIONI ) debitamente compilata e firmata alla seguente email: info@montebellunainrosa.it.

Il Bonifico bancario , con spese a carico dell’ordinante, dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti coordinate e specificando obbligatoriamente nella causale del pagamento i nomi degli atleti / gruppi iscritti:

IBAN IT34Y0306964707100000000140

Presso Banca Intesa Montebelluna.

Causale : MONTEBELLUNA CORRE IN ROSA 2022 + nome degli iscritti o il nome del gruppo.

C. iscrivendosi presso :

– Piscine Comunali Chiara Giavi di

Montebelluna

– Delegazione LILT di Montebelluna,

– Stampa Planet Montebelluna

o negli altri punti convenzionati.

( Elenco disponibile e sempre aggiornato sul sito www.montebellunainrosa.it alla pagina ISCRIZIONI )

Per i gruppi formati da almeno 10 persone va compilato l’apposito modulo scaricabile dal sito internet sezione ISCRIZIONI.

Verranno premiati i gruppi più numerosi.

Per qualsiasi informazione logistica e riguardante il ritiro delle maglie consultare il sito internet www.montebellunainrosa.it e la pagina facebook Montebelluna in Rosa che verranno costantemente aggiornate.

RITIRO PACCO GARA

Il ritiro del pacco gara e della maglietta sara? effettuato presso la PALESTRA delle SCUOLE ELEMENTARI MARCONI (Fronte Duomo di Montebelluna) con la seguente modalita?:

Per ISCRIZIONI effettuate PRIMA del 31 Agosto Ritiro :

– SABATO 10 e DOMENICA 11 Settembre – Dalle ore 10.00 alle 18.00.

Per ISCRIZIONI effettuate DOPO il 31 Agosto Ritiro : – SABATO 17 Settembre – Dalle ore 15.00 alle 20.00.

Consultare sempre il sito internet www.montebellunainrosa.it e la pagina facebook Montebelluna in Rosa che verranno costantemente aggiornate in caso di informazioni uleriori o sopravvenute modifiche.

CONTATTI

Comune di Montebelluna

Consigliere Annamaria Moretto, tel. 348 3951855

Referente Pro Loco di Montebelluna

Marco Badoer, tel. 347 3898873

LILT

Sede di Montebelluna, tel. 0423 1906540

PERCORSO

Due distanze previste : 5 km e 10 km

Le distanze previste sono due: 5 km e 10 km, il percorso da seguire è libero e qui sotto potete trovare le informazioni relative al tracciato. La quarta edizione di Montebelluna Corre in Rosa anche quest’anno presenta un nuovo percorso che vi porterà a visitare nuove zone di Montebelluna.

Il percorso si snoda lungo le vie di Montebelluna in direzione della frazione di Guarda dove potrete vedere e visitare il bellissimo BIO PARCO NOE’ un vero fiore all’occhiello per la città di Montebelluna. Un Bioparco destinato alla tutela della fauna selvatica. Nel parco infatti sono ospitati per lo più rapaci ed anfibi. L’idea voluta da Natalino Comin, è quella di recuperare animali feriti e non più inseribili in spazi aperti. Al suo interno è stato realizzato uno stagno per ospitare le rane e gli altri anfibi che stanno scomparendo a causa degli insetticidi. Tutto quello che vedrete è frutto di solo volontariato svolto perlopiù da ragazzi che provengono da situazioni difficili e quindi inseriti nel mondo del lavoro. Dunque il BIO PARCO NOE’ è una bellissima realtà che siamo sicuri meraviglierà adulti e bambini. Dopo la visita si prenderà la TRADOTTA ( la linea ferroviaria realizzata per la Prima Guerra Mondiale e ricopriva gli ultimi km percorsi dalle tradotte militari,prima di andare in guerra. L’attuale TRADOTTA è ora un monumento storico ) che ci porterà in direzione della frazione di Caonada.

Si proseguirà lungo lo stradone del bosco che costeggia il percorso d’acqua della Brentella e si arriverà nella bella frazione di Biadene che ospita il MEVE noto Museo della Grande Guerra. Ci si avvierà poi verso il centro di Montebelluna, fino a tornare in centro a Montebelluna. Questo è il percorso più lungo, per i 5 km invece quando si arriva al bioparco poi si tornerà verso il centro di Montebelluna. I percorsi sono pianeggianti e adatti ad adulti e bambini. I ristori lungo il percorso saranno due e verranno allestiti anche i servizi igienici. La partenza e il punto d’arrivo sono previsti dal centro di Montebelluna dove ci saranno anche i relativi servizi di segreteria ed il terzo ristoro.