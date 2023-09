Montebelluna in Rosa - 5^ edizione

Indirizzo non disponibile

Montebelluna

La Pro Loco di Montebelluna in collaborazione con Running Team Conegliano, con il Patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Montebelluna organizzano la 5° edizione della MONTEBELLUNA N ROSA, manifestazione podistica a passo ludico – motorio, sulle distanze di circa 5 e 10 KM a favore della LILT Sezione Provinciale di Treviso.

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023 di corsa o camminando, donne, uomini e bambini, tutti insieme per la solidarietà e la prevenzione, infatti ogni singolo partecipante concorre alla raccolta fondi per la prevenzione e lotta contro i tumori.

IL RITROVO

Il ritrovo è previsto per le ore 8.00 in Piazza davanti al Municipio con intrattenimento e riscaldamento con Zumba e Musica e intrattenimento con i dj e gli speaker di Radio Piterpan e Bellla & Monella. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Radio Bellla & Monella.

LA PARTENZA

La partenza avverrà davanti al Municipio di Montebelluna alle ore 9.30 e si snoderà tra i luoghi più suggestivi della città.

Incontrerà salite non troppo impegnative e si inoltrerà anche in sentieri immersi nel verde di Mercato Vecchio fino poi a scendere in centro città.

Il percorso è sicuramente adatto a tutti, adulti e bambini.

I ristori lungo il percorso saranno due e verranno allestiti anche i servizi igienici.

La partenza e il punto d’arrivo sono previsti dal centro di Montebelluna dove ci saranno anche i relativi servizi di segreteria ed il terzo ristoro.

QUOTE DI ISCRIZIONE

– euro 13.00 per adulti e bambini

La quota di iscrizione comprende:

– T-shirt ufficiale della Manifestazione

– Sacca ufficiale Montebelluna in Rosa

– Gadgets

– Ristori

– Assistenza medica

– Copertura Assicurativa

– euro 5.00 per ragazze e ragazzi fino ai 12 anni (opzione senza T-shirt e sacca )

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. La quota di partecipazione non è in alcun modo rimborsabile.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione e il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato con le seguenti modalità:

A. tramite iscrizione online sul sito www.montebellunainrosa.it e pagamento con carta di credito attraverso il circuito Eventbrite con costi di commissione a carico di chi effettua l’iscrizione.

B. tramite iscrizione via mail inviando la ricevuta del bonifico e la scheda di iscrizione

( scaricabile sul sito alla pagina ISCRIZIONI ) debitamente compilata e firmata alla seguente email: info@montebellunainrosa.it.

Il Bonifico bancario , con spese a carico dell’ordinante, dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti coordinate e specificando obbligatoriamente nella causale del pagamento i nomi degli atleti / gruppi iscritti:

IBAN : IT63R0874961820000000472187

Presso CentroMarca Banca filiale di Montebelluna.

Causale : MONTEBELLUNA CORRE IN ROSA 2023

+ nome degli iscritti o il nome del gruppo.

C. iscrivendosi presso :

– Piscine Comunali Chiara Giavi di

Montebelluna

– Stampa Planet Piazza Vienna 9,

Montebelluna

o negli altri punti convenzionati.

( Elenco disponibile e sempre aggiornato sul sito www.montebellunainrosa.it alla pagina ISCRIZIONI )

Per i gruppi formati da almeno 10 persone va compilato l’apposito modulo scaricabile dal sito internet sezione ISCRIZIONI.

Verranno premiati i gruppi più numerosi.

RITIRO PACCO GARA

Il ritiro del pacco gara e della maglietta sarà effettuato presso la PALESTRA delle SCUOLE ELEMENTARI MARCONI (Fronte Duomo di Montebelluna) con la seguente modalità:

Per ISCRIZIONI effettuate

PRIMA del 31 Agosto Ritiro :

SABATO 9 e DOMENICA 10 Settembre

Dalle ore 10.00 alle 18.00.

Per ISCRIZIONI effettuate

DOPO il 31 Agosto Ritiro :

SABATO 16 Settembre – Dalle ore 15.00 alle 20.00.

Consultare sempre il sito internet www.montebellunainrosa.it e la pagina facebook Montebelluna in Rosa che verranno costantemente aggiornate in caso di informazioni uleriori o sopravvenute modifiche.

INFORMAZIONI

Comune di Montebelluna

Annamaria Moretto, tel. 348 3951855

Referente Pro Loco di Montebelluna

Marco Badoer, tel. 347 3898873

LILT

Sede di Montebelluna, tel. 0423 1906540