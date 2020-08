Intelligenze umanoidi

Incontro con Daniele Pucci



Due intelligenze, una cognitiva e l’altra motoria, quando combinate, permettono ai robot umanoidi di muoversi nell’ambiente e di interagire con gli esseri umani: un giorno saranno in grado di aiutarci nei compiti domestici e di intervenire in scenari colpiti da alluvioni, terremoti e perdite di materiale radioattivo, sfruttando anche la capacità di spostamento degli uccelli, riuscendo così ad aiutarci laddove i nostri simili non riuscirebbero.



Evento in collaborazione con il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna



Daniele Pucci, laureato in ingegneria dei sistemi di controllo, responsabile di importanti progetti, è il pioniere della Robotica Umanoide Aerea, che doterà i robot umanoidi della capacità di volare, proprietà fondamentale per le operazioni di soccorso in zone disastrate da terremoti e alluvioni.

