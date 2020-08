"Nulla sarà come prima" al "Combinazioni festival"

Incontro, in collegamento streaming, con Ilaria Capua e Umberto Curi

La pandemia circolare. Le pandemie sono eventi epocali che inevitabilmente trasformano il futuro. La massima “Nulla sarà come prima” delinea la potenza di questo cambiamento. Una lettura è che all’inevitabile energia distruttiva si accompagna un’energia generativa. La pandemia del 2020 è toccata a noi: non sprechiamo l’opportunità di immaginare un mondo che si porti dietro soprattutto le cose belle del passato e non quelle che sappiamo di dover abbandonare.



Le tre emergenze. La pandemia si è caratterizzata principalmente come emergenza sanitaria. Si è poi manifestata anche come emergenza economica, le cui dimensioni e conseguenze sono ancora da valutare adeguatamente. È rimasta sullo sfondo una terza emergenza, di carattere politico-istituzionale, potenzialmente portatrice di effetti dirompenti sulla tenuta complessiva dei sistemi democratico-rappresentativi. È questo forse lo scenario futuro più allarmante.



Ilaria Capua, medico veterinario di formazione, per oltre trent’anni ha diretto gruppi di ricerca in laboratori italiani ed esteri nel campo delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo e del loro potenziale epidemico. Oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida.



Umberto Curi, professore emerito di Storia della filosofia all’Università di Padova, ha insegnato anche all’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano, a Los Angeles e a Boston. Nel 2018 gli è stato conferito il Premio internazionale “Filosofi lungo l’Oglio”, nel 2019 il Premio Cilento per la critica.



Valentina Calzavara, giornalista professionista, scrive per i quotidiani veneti del Gruppo GEDI, in particolare La Tribuna di Treviso. I suoi articoli e reportage sono stati pubblicati da diverse testate cartacee e online quali Grazia, La Repubblica e La Stampa. Nel 2017 ha vinto il Premio internazionale di giornalismo Cristiana Matano.

