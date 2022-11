Il Terzo segreto di satira - "Barabba"

??24 novembre 2022

?MATTOROSSO - Montebelluna (TV)



BARABBA - CORSO DI SOPRAVVIVENZA AL PAESE REALE

??scritto da Il Terzo Segreto Di Satira

con Walter Leonardi





Modalità d'ingresso:

?Per cena:

?ingresso entro le ore 21.00

?possibilità di tenere il tavolo per tutto lo spettacolo

?Diritto di prenotazione: 5€ a persona

Per prenotare la cena: 0423 303757

?Ingresso dopo cena:

?con prenotazione: ingresso garantito allo spettacolo, 10€ compresa consumazione.

La prenotazione si effettua tramite mail prenotazioni@mattorosso.it evidenziando nome e cognome di ogni persona.



