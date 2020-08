Il vangelo delle beatitudini

Spettacolo teatrale di e con Aida Talliente

Produzione Aria Teatro Pergine e CSS Teatro stabile d'innovazione del Friuli Venezia Giulia



C’è un disperato bisogno di sperare e parlare di Speranza. Il discorso della montagna segna la traccia per entrare in un percorso di parole e storie che si interrogano sul tema della speranza. Speranza legata agli affetti più cari, speranza davanti alla difficoltà del vivere, speranza dove non è possibile averne, speranza come augurio. Quattro momenti che mostrano volti e condizioni differenti, ma legate da un discorso comune: le Beatitudini.



Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090



Aida Talliente, diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “D’Amico” di Roma, è ricercatrice di storie, autrice e interprete di spettacoli. Lavora da anni con diversi registi e attori, con diverse realtà teatrali e televisioni in Italia e all’estero, e in radio locali e nazionali.

