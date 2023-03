Cosa nasconde un muro? Alla scoperta delle sale 54 e 58 di Villa Pisani

Cosa nasconde un muro? E’ il quesito a cui sarà data risposta nell’incontro in programma venerdì 24 marzo alle 20:30 al Memoriale Veneto della Grande Guerra. Nel corso dell’incontro saranno presentati i risultati della campagna diagnostica non invasiva sulle pitture murali di due sale dell’ala est di Villa Correr Pisani (la 54 e la 58) condotta in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia (Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica).

Saranno presenti la Prof.ssa Eleonora Balliana (Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica) e la Dott.ssa Elisabetta Sinisi, che allo studio delle sale ha dedicata la sua tesi di laurea.

La collaborazione tra l'Università Ca' Foscari Venezia e il MeVe nasce con lo scopo di conoscere e valorizzare il patrimonio artistico-culturale di Villa Correr Pisani. Nel corso dei lavori di restauro, terminati nel 2019, nelle due sale dell'ala est sono state scoperte, sotto uno strato di intonaco, pitture murali che differiscono di molto, sia per decorazione che per soggetti, dagli altri dipinti murali presenti nella villa.

Le sale sono quindi state studiate attraverso una serie di tecniche analitiche che hanno permesso di ottenere un maggior numero di dati in modo totalmente non invasivo e non distruttivo.

Grazie allo studio si è ad esempio scoperto che le stanze appaiono molto simili per materiali e tecniche esecutive utilizzati (la maggior parte delle pitture è stata eseguita a secco a calce, con dettagli a tempera, non a "buon fresco"), ma risultano invece molto diverse dal punto di vista iconografico: la stanza 54 presenta alcune decorazioni botaniche poste all'interno di cornici alternate a motivi geometrici, che possono essere ricondotti alla tipologia tessile delle Indiennes molto in voga in Europa tra il '700 e l'800; la stanza 58, invece, presenta un fregio superiore caratterizzato dalla presenza di vedute e paesaggi, mentre la parte centrale è suddivisa da festoni in rettangoli che dovevano contenere dei quadri.

La ricerca fornisce preziose informazioni sui materiali e le decorazioni presenti nella Villa integrando, anche dal punto di vista scientifico, la conoscenza della sua storia e degli interventi che i proprietari, avvicendatisi nel corso dei decenni, hanno apportato alla sua struttura.