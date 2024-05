Montegames & Co.Mix 2024

L'APS Ludica CarriDisarmati presenta la 17^ edizione del Montegames al Parco Manin di Montebelluna (TV). Questa manifestazione si propone l'obiettivo di offrire a tutti i partecipanti la possibilità di giocare in compagnia con: giochi in scatola, giochi all'aperto dinamici, giochi di logica, giochi di ruolo, il tutto con il supporto dei CarriDisarmati e di altre associazioni che si uniranno alla manifestazione mettendo a disposizione i propri giochi e la propria conoscenza per spiegarvi le regole e farvi giocare!