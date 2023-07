Montello è Jazz - 1^ Edizione

Un nuovo appuntamento estivo tra musica, natura e territorio nella provincia di Treviso, targato nusica.org: arriva la prima edizione di MONTELLO E? JAZZ, una rassegna che prende forma in due weekend, sabato 19, domenica 20 agosto e poi venerdi? da 25 a domenica 27 agosto, in cinque comuni del Montello: Montebelluna, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e Volpago del Montello. Musica in siti carichi di storia - dai “Boschi della Serenissima” della Repubblica di Venezia, alle ville Sei-Settecentesche fino alle memorie della Grande Guerra, tra i paesaggi naturali unici di boschi di roveri, betulle e faggi, le caratteristiche grotte carsiche; luoghi vissuti dalle comunita? e amati da tanti avventori che, in ogni stagione, scelgono di visitarli.



Un passo ulteriore per la scoperta di questo territorio e? la sua valorizzazione culturale attraverso la musica contemporanea, con l’iniziativa dei cinque Comuni. Una rete di amministrazioni nuovamente unita e che rinnova il proprio impegno per portare una rassegna di grande jazz sul Montello, affidando per la prima volta la direzione artistica e organizzativa a nusica.org; un’associazione che, da oltre dieci anni, propone eventi di musica dal vivo in diverse province del Veneto, in luoghi caratteristici, per portare la musica dove non c’era. E lo fa attraverso appuntamenti e rassegne caratterizzate da grande ricerca, dalla scoperta di nuovi talenti e portando i piu? importanti e interessanti musicisti del panorama musicale in Italia. Per questa nuova avventura coinvolgera? cinque ensemble, spaziando dalle influenze del tango argentino, swing, sperimentazioni elettroniche, standard jazz, tra ispirazioni e improvvisazioni libere.

IL PROGRAMMA

Si parte sabato 19 agosto da Villa Correr Pisani a Montebelluna (TV) con Tragos de Tango e la musica nata sul Rio della Plata che arriva ai piedi delle colline trevigiane. Una serata per scoprire le origini del tango argentino tra brani che hanno fatto ballare tutto il mondo. I Tragos de Tango portano con se? la sonorita? del tango piu? colto e le suggestioni legate al folklore argentino, riproponendo brani di milonghe e, per l’occasione, il trio eseguira? le versioni originali dei grandi classici del tango tratte dal loro ultimo lavoro discografico Mirada Fatal e da Piazzolla 100. Uno spettacolo interamente dedicato ad Astor Piazzolla in occasione del centenario dalla nascita del grande compositore argentino.

Prima del concerto, alle ore 20:00, il pubblico potra? partecipare alla visita guidata del MeVe | Memoriale Veneto della Grande Guerra (costo della visita €7 per persona, prenotazione obbligatoria a montelloejazz@nusica.org / +39 3274610693)

Domenica 20 agosto a Villa Wassermann a Giavera del Montello (TV) arrivano Luigi Vitale e Gianpaolo Rinaldi: duo affiatato che in anni di collaborazione ha condiviso esperienze musicali molto variegate, con l’improvvisazione come costante mezzo di comunicazione. Un’occasione per presentare un repertorio che racchiude musica inedita dalle sonorita? contemporanee e del jazz di tradizione, composizioni di alcuni grandi autori che hanno dato linfa vitale alla diffusione del jazz.

MONTELLO E? JAZZ riparte venerdi? 25 agosto da un luogo straordinario di Nervesa della Battaglia (TV), per fascino e valore storico: il sito su cui sorgono i resti dell’Abbazia benedettina di Sant’Eustachio, un edificio medievale risalente all’XI secolo, un polo culturale di fondamentale importanza per il territorio fino a meta? Ottocento e danneggiato durante la Prima Guerra Mondiale. Restaurato in tempi recenti per essere restituito alla comunita?, e? il luogo scelto per ospitare il progetto del batterista, percussionista e compositore Max Trabucco, insieme alla contrabbassista Federica Michisanti, al trombonista Federico Pierantoni e il sassofonista Manuel Caliumi con Convergence: un gruppo piano-less fortemente innovativo ed originale, un repertorio presentato dal gruppo alterna brani originali, rielaborazioni in chiave originale di standard jazz e improvvisazioni completamente libere.



A Villa Pontello di Crocetta del Montello (TV) sabato 26 agosto arriva il repertorio multiforme di jazz, brani celebri e composizioni originali di The Great American Song Book: una formazione iper-concentrata con il contrabbasso di Beppe Pilotto e la chitarra con voce di Francesca Bertazzo Hart. Fluido e swing, il duo lascia spazio all’interpretazione e alla creativita?, generando un sound unico.

La prima edizione di MONTELLO E? JAZZ chiude domenica 27 agosto con Debora Petrina Electric Trio a Villa Spineda Gasparini Loredan, Volpago del Montello (TV), con una miscela esplosiva tra musica e performance. Un live set di musica inedita con una carica propulsiva nuova e inarrestabile, interamente composta, arrangiata ed eseguita da Petrina con i musicisti Marco Valerio e Andrea Davi?. Uno spettacolo performativo, vitale, con elementi di jazz, rock, musica classica, oltreche? di scrittura, dialogo, danza, gesti.

BIGLIETTI

Ingresso concerti € 2,00 + commissioni online, € 3,00 in loco. Biglietti in vendita su oooh.events e in loco fino a esaurimento posti. In caso di maltempo l’evento sara? spostato al chiuso (consultare le pagine Facebook e Instagram per rimanere aggiornati).