Montello in filosofia | filosofia per bambini | ma io sono natura?

MONTELLO IN FILOSOFIA III edizione 2022



LABORATORI DI FILOSOFIA PER BAMBINI GERMOGLI IN TESTA



Martedì 2 Agosto ore 16.30 - Biblioteca Comunale di Giavera del Montello



BAMBINI III-IV-V ELEMENTARE



I pensieri sono germogli che fanno ?orire la mia testa e che la rendono un giardino, un orto o una foresta. Potrebbero essere colorati, belli e addirittura ingarbugliati. Potrebbero essere da oltivare, da cogliere o solo da esplorare! Guarda un po' come stanno spuntando... assomigliano a stelle e stanno già brillando! Laboratori per testa, pensiero e mani.

a Natura mi circonda, mi avvolge, mi abbraccia, mi fa paura, mi... Aspetta un po', ma io che cosa sono? Sono un animale? Sono anche io Natura? E se fossi un animale che animale sarei? I bambini verranno invitati, partendo da dei testi stimolo, a scegliere un animale che li rappresenti e a ri?flettere in modo giocoso sull'Essere Naturali, sul Selvaggio e la Selvatichezza.



All'interno del programma MONTELLO FILOSOFIA III edizione 2022 promosso da Montello Eventi, e dai Comune di Crocetta del Montello, Comune di Giavera del Montello, Comune di Montebelluna, Comune di Nervesa della Battaglia e Comune di Volpago del Montello



