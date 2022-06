Orario non disponibile

Quando Dal 08/06/2022 al 08/06/2022 solo oggi Orario non disponibile

Uno spettacolo di suoni, colori e parole che ci restituiscono la vita e il pensiero di alcuni tra i massimi filosofi della storia occidentale. Genio, curiosità e retroscena raccontati in prima persona dal pensatore protagonista, che ci accompagna come in un viaggio nel flusso continuo delle proprie idee sul mondo.