Montello in filosofia | in itinere | mente-corpo

Il progetto IN ITINERE nasce nasce dalla constatazione che la filosofia e il camminare condividono una condizione essenziale: si possono scoprire cose nuove, o vedere diversamente le stesse cose, solo spostando il proprio baricentro e apprendendo a governare la semi-sospensione del corpo e della mente che ogni passo e ogni domanda provocano. Non ci si muove e non ci si trasforma se non passando attraverso equilibri instabili, tra salite e discese, tra percorsi già battuti e sentieri ancora da aprire, mentre l’orizzonte si sposta con l’osservatore. Viste da questa angolatura, in modi e luoghi fatti “ad arte”, una camminata, la filosofia e la poesia sono tutte, ciascuna a suo modo, esperienze estetiche, e come tali si incontrano nella passeggiata filosofica e poetica.



Il gruppo verrà guidato lungo il percorso attraverso una serie di letture mirate sul tema scelto per la passeggiata, letture che verranno eseguite in punti concordati e significativi del percorso, alle quali seguirà una precisa domanda che la persona terrà con sé lungo tutto il percorso sino al momento del confronto finale.

Terminato il percorso il gruppo si raccoglierà in un momento di confronto finale, il quale sarà guidato e condotto a partire proprio dalle domande che sono state consegnate lungo il tragitto.



La conduzione del confronto sarà il più possibile spontanea e naturale, con l’obiettivo di stimolare il dibattito intorno al tema.



La passeggiata sarà condotta e guidata dal dott. Alessandro Tonon Dottore magistrale in scienze filosofiche e counsellor professionista a orientamento umanistico-esistenziale con formazione nella pratica del coaching integrativo. Libero professionista. È redattore e autore de La Chiave di Sophia e editorialista de L’Azione.

All'interno del programma MONTELLO FILOSOFIA III edizione 2022 promosso da Montello Eventi, e dai Comune di Crocetta del Montello, Comune di Giavera del Montello, Comune di Montebelluna, Comune di Nervesa della Battaglia e Comune di Volpago del Montello



