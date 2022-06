Montello in filosofia: filosofia per bambini | questo è il mio tempo

I pensieri sono germogli che fanno ?orire la mia testa e che la rendono un giardino, un orto o una foresta. Potrebbero essere colorati, belli e addirittura ingarbugliati. Potrebbero essere da oltivare, da cogliere o solo da esplorare! Guarda un po' come stanno spuntando... assomigliano a stelle e stanno già brillando! Laboratori per testa, pensiero e mani.



“Esiste un grande eppur quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne partecipano ma pochissimi si fermano a ri?etterci. Quasi tutti si limitano a prenderlo come viene e non se ne meravigliano a?atto. Questo mistero è il Tempo." (da Momo di M. Ende). Che cos'è il tempo? Quante cose si possono fare in un minuto? E in un'ora? Il tempo è lungo o corto? Tante domande che possono nascere e far ragionare grandi e piccoli su quanto sia prezioso il nostro tempo. Attraverso attività-stimolo, formulazione di domande, libri, piccole esperienze condivise, realizzazione di disegni, si cercherà di aiutare i bambini a pensare a come loro vivono il tempo.