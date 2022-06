Montello in filosofia | incontro con Maura Gancitano

MONTELLO IN FILOSOFIA



MAURA GANCITANO - Specchio delle mie brame



MERCOLEDÌ 27 Luglio h 21.00 - Villa Wassermann - Giavera del Montello



In caso di maltempo Teatro Villa Wassermann

La bellezza oggi è qualcosa di ben preciso a cui adeguarsi: un certo modo di vestire, di mangiare, di parlare, di camminare. Non si tratta di una questione puramente estetica, ma di una tecnica politica di esercizio del potere. In altre parole, di una gabbia dorata in cui non ci rendiamo conto di essere rinchiusi.



Tlon è un progetto di divulgazione culturale fondato da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori. Si manifesta attraverso una Scuola di Filosofia e Immaginazione permanente, una casa editrice, una libreria teatro e un’attività di divulgazione, mescolando cultura alta e bassa, analizzando bisogni e significati del nostro tempo e mettendo in connessione l’ambiente accademico con il mondo pop.Sui social hanno creato una community ampia e attiva (+223k follower su Facebook, +224k su Instagram) attenta alle tematiche culturali e sociali.

Come autori, Andrea Colamedici e Maura Gancitano hanno scritto insieme diversi libri, tra cui La Società della performance (2018) Liberati della brava bambina (2019), Prendila con filosofia (2021) e L’Alba dei nuovi déi (2021). Collaborano ad alcune riviste come Linus e Donna Moderna.



All'interno del programma MONTELLO FILOSOFIA IiI edizione 2022 promosso da Montello Eventi, e dai Comune di Crocetta del Montello, Comune di Giavera del Montello, Comune di Montebelluna, Comune di Nervesa della Battaglia e Comune di Volpago del Montello



