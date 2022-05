Il Montello pedala verso la Giornata Mondiale della Bicicletta

Venerdì 3 giugno e per tutto il week-end il Montello si popola di attività legate al mondo della bicicletta, che sempre di più si afferma come trend in forte crescita capace di attirare un turismo di qualità, costituendosi volano per le altre realtà economiche del territorio. Le esperienze sono a portata di click: scaricando sul proprio smartphone la Montello Pass dal sito web https://montello.travel/montello-pass/ è possibile ottenere la carta vantaggi settimanale gratuita che permetterà ai visitatori di godere delle molteplici iniziative (gratuite e a pagamento) attivate dalla rete di operatori locali. Per scoprire tutte le proposte e rimanere aggiornati sulle attività, consultare la pagina web https://montello.travel/giornata-mondiale-della-bicicletta-2022/

Commenta l’assessore al turismo, Debora Varaschin: “Cogliere le opportunità che nascono da eventi come la Giornata Mondiale della Bicicletta è strategico per un territorio che ben si presta per la sua conformazione ad essere protagonista in un settore come quello del cicloturismo e dello sport in generale. La volontà di puntare sullo sport e soprattutto sul ciclismo, nasce dalla consapevolezza di quanto il nostro territorio sia di fatto una palestra naturale per chi pratica questo sport che sta vivendo un momento particolarmente favorevole, dato anche dalla voglia di stare all’aria aperta che la pandemia ha infuso in tutti noi. Qui, dagli esperti ai principianti, con bici normali, da strada, mountain bike, e bike ed altro ancora, possono dare libero sfogo alla voglia di pedalare. Per il territorio una straordinaria opportunità che permette contemporaneamente di farsi conoscere anche sotto altri punti di vista, come quello enogastronomico e culturale. Sicuramente molto c’è da lavorare per attrezzare in modo consono il Montello per questo sport e permettere una congiunzione con la pianura, con chi arriva in bici fino a qui o al contrario vuole partire da qui per andare in altri luoghi. La rete dei Comuni dell’IPA e non solo è fondamentale e strategica per permettere di sfruttare al meglio le opportunità date dal momento favorevole in cui il turismo qualificato sta sempre più prendendo fette di mercato importante. Il nostro territorio l’IPA con la sua DMC è pronta alle sfide del futuro che devono passare per un cambiamento di mentalità che possa essere davvero di sinergia e di strategia per consentire al turista di essere accolto come si aspetta. Il turismo è una straordinaria opportunità su cui investire ora“.

Aggiunge il presidente dell’IPA Piave Sile Montello, Adalberto Bordin: “Proseguono le azioni portate avanti dall’IPA nell’ambito del progetto di valorizzazione “Montello Destinazione Turistica” attraverso l’attivazione di una DMC (Destination Management Community), cioè un sistema turistico locale. Tanti sono i tasselli messi in atto in questi ultimi anni: dal recupero e la valorizzazione dei luoghi, dagli itinerari storici e paesaggistici, alla promozione, alla Montello Pass, alla formazione degli operatori del turismo dell’area alla promozione di iniziative come queste che puntano alla fruizione di un territorio che è un giacimento di risorse. L’obiettivo è unico e condiviso tra tutti i Comuni dell’Ipa: creare un prodotto Montello riconoscibile per promuovere, in primis, il turismo di prossimità”.

“Il cicloturismo è ormai una occasione consolidata per esplorare i territori in maniera sostenibile e slow, e il Montello non può farne a meno, considerando anche la propria predisposizione naturale – spiega Stefano Landi di SL&A (Stefano Landi e Associati). La rete di iniziative e collaborazioni che enti locali, operatori e comunità si stanno impegnando a sviluppare è sinonimo di un rinnovato modello di organizzazione, che sarà in grado di attrarre diversi target di turisti e far emergere il Montello tra le destinazioni più piacevoli e accoglienti per il turismo di prossimità e non solo”.

EVENTI

E-MTB Test Experience di Montello Terra Rossa

LA PROPOSTA SPORTIVA: L’attività prevede una prova gratuita di tre nuovi modelli di E-mtb, precisamente Huracan, Fantic e Ghost accompagnati in un breve percorso dalle guide esperte dell’Associazione Montello Terra Rossa!

Venerdì 3 giugno dalla mattina al pomeriggio

DOVE: Birreria Aldamida’s, Via Frà Giocondo 55, Volpago del Montello (TV)

SEI INTERESSATO ALLA PROPOSTA?

SCARICA LA MONTELLO PASS E CONTATTA L’ATTIVITÀ!

TELEFONO: +39 3356907522

INDIRIZZO EMAIL: montelloterrarossa@gmail.com

SITO WEB: www.montelloterrarossa.it

CANALI SOCIAL: https://www.facebook.com/montelloterrarossa

Notturna in MTB con Montello Terra Rossa

LA PROPOSTA SPORTIVA: Pedalata in mountain bike gratuita alla scoperta del Montello… in notturna! Assieme al team di Montello Terra Rossa si divideranno due gruppi, creati in base alle capacità tecniche dei partecipanti, che pedaleranno alla scoperta del territorio con partenza dal MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra. Per l’occasione, è necessario portare la propria bicicletta e il proprio casco. Consigliato inoltre abbigliamento sportivo, guantini e luci su bici e casco!

Venerdì 3 giugno dalle 21:00 alle 23:00

N.B. Per partecipare è necessario compilare il seguente modulo di assicurazione

DOVE: MeVe, Via Aglaia Anassilide 5, Montebelluna (TV)

SEI INTERESSATO ALLA PROPOSTA?

SCARICA LA MONTELLO PASS E CONTATTA L’ATTIVITÀ!

TELEFONO: +39 3356907522

INDIRIZZO EMAIL: montelloterrarossa@gmail.com

SITO WEB: www.montelloterrarossa.it

CANALI SOCIAL: https://www.facebook.com/montelloterrarossa

La Pausa del Ciclista presso Ristorante Sbeghen

LA PROPOSTA ENOGASTRONOMICA: A partire dalle 10:00 alle 17:00, il ciclista di passaggio sul Montello potrà fermarsi presso il Ristorante Sbeghen per un panino al volo (2€, a base di porchetta/mortadella/sopressa/formaggio) e una tradizionale “ombra de vin” o bottiglietta d’acqua (1€) nel verde che circonda il ristorante senza lasciare incustodita la propria bicicletta!

Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno

DOVE: Ristorante Sbeghen, Via San Martino 10, Volpago del Montello (TV)

SEI INTERESSATO ALLA PROPOSTA?

SCARICA LA MONTELLO PASS E CONTATTA L’ATTIVITÀ!

TELEFONO: +39 3392541067

INDIRIZZO EMAIL: info@sbeghen.it

SITO WEB: www.sbeghen.it

CANALI SOCIAL: https://www.facebook.com/sbeghenmontello

“Le leste ruote di Montebelluna” con Associazione Guide di Marca

LA PROPOSTA CULTURALE: Francesca Z. e Teresa B. propongono una visita guidata del centro storico di Montebelluna evidenziando il particolare rapporto della stessa e del Montello con il ciclismo e lo sport, sottolineando inoltre l’importanza del mercato, la forza motrice delle acque e la presenza di varie e interessanti raccolte museali. La visita, effettuabile a piedi o da ciclisti con propri mezzi ma con tratti di percorrenza brevi, inizierà alle ore 15:00 con ritrovo alle 14:50 presso il parcheggio del supermercato Lidl. Percorso di 2,5km totali, facile ed adatto a tutti.

Venerdì 3 giugno dalle 15:00 alle 17:00

Costo della visita: 10€ adulti; 6€ bambini tra 6-12 anni; gratuito per bambini sotto i 6 anni

N.B. La prenotazione è obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Al momento della prenotazione, si chiede di indicare il numero esatto di partecipanti e i dati per emettere quietanza di pagamento.

DOVE: Parcheggio esterno supermercato Lidl, presso rotatoria Pilastroni, tra Via Piave e Via Feltrina sud

SEI INTERESSATO ALLA PROPOSTA?

SCARICA LA MONTELLO PASS E CONTATTA L’ATTIVITÀ!

TELEFONO: +39 3474009140 (Teresa) / +39 3687848034 (Francesca)

INDIRIZZO EMAIL: teresa.beotto@gmail.com (Teresa) / playamediterraneo@gmail.com (Francesca)

SITO WEB: https://www.guidetreviso.it/

CANALI SOCIAL: https://www.facebook.com/TeresaBeottoGuidaTuristica

Escursione in e-bike con Agli Zattieri e pranzo presso Ristorante Boomerang

LA PROPOSTA SPORTIVA ED ENOGASTRONOMICA: L’attività prevede un’escursione in e-bike accompagnata da Agli Zattieri con partenza dal Ristorante Boomerang per seguire un percorso di 35km sul territorio del Montello e terminare alle ore 13:00 circa con un buon pranzo all’aperto al medesimo ristorante. Il costo dell’esperienza è di 65,00€ a persona e comprende: noleggio dell’e-bike, eventuale casco protettivo, accompagnamento, menù ristorante (antipasto con Magatello, primo di gnocchi fatti in casa con ricotta affumicata e semi di papavero, dessert con pera alla cannella e gelato, acqua, calice di vino e caffè). Consigliato abbigliamento sportivo: scarpe da ginnastica, casco protettivo, pantaloni da ciclismo (con fondello), k-way, borraccia d’acqua.

Venerdì 3 giugno

DOVE: Ristorante Boomerang, Via Eligio Porcu 79, 31040 Giavera del Montello (TV)

SEI INTERESSATO ALLA PROPOSTA?

SCARICA LA MONTELLO PASS E CONTATTA L’ATTIVITÀ!

TELEFONO: +39 3338989664

INDIRIZZO EMAIL: info@ristoranteboomerang.com

SITO WEB: https://www.ristoranteboomerang.com/

CANALI SOCIAL: https://www.facebook.com/Boomerangristorante