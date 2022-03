"Il Montello – Paesaggio culturale” - Mostra fotografia analogica a Villa Ancilotto

Sabato 26 marzo, alle ore 17.30 presso Villa Ancilotto di Crocetta del Montello, è stata inaugurata la mostra “Il Montello – Paesaggio culturale” del fotografo trevigiano Domenico Pezzato con il saluto del Sindaco, Marianella Tormena e gli interventi di Gianpaolo Barbariol, Pietro Lorenzon e Lino Bianchin. La mostra, patrocinata dalla Fondazione Feder Piazza - onlus di Treviso e dal Comune di Crocetta del Montello riprende, in occasione della Prima Giornata Regionale per i Colli Veneti, l’esposizione di Volpago del Montello dello scorso anno, con un nuovo allestimento e una sezione interamente dedicata al Piave e alle Grave di Ciano.

Il percorso espositivo è così composto da ottantuno fotografie analogiche in bianco e nero e di grande formato che coprono un vasto arco temporale - le prime sono del 1989 - e tutte sono stampate personalmente dall’autore. Nove poesie di Luigi Pianca che hanno per soggetto il Montello, accompagnano il visitatore facendogli assaporare l’anima di questo splendido territorio.

“Le fotografie esposte – spiega bene l’Autore - sono un atto di amore e di riconoscenza verso questo straordinario “luogo” del territorio trevigiano modellato da una natura prodiga di bellezza e da una secolare storia, e verso i suoi abitanti che nel tempo con esse - natura e storia - hanno, a volte dolorosamente subendo, interagito. Da questa interazione è via via emerso un paesaggio culturale che non solo affascina, ma spinge l’ospite, anche occasionale, alla meditazione e alla contemplazione. Ed è proprio questo ciò che le stampe qui esposte raccontano.

La mostra vuole anche essere un modesto contributo a quanti, montelliani e non, si interrogano e si adoperano sul come conservare, proteggere e far crescere questo autentico patrimonio della nostra umanità.” La mostra è visitabile sabato e domenica e festivi con orario 10.00 - 12.30 e 15.00 – 19.00 dal 27 marzo al 1 maggio 2022.

www.domenicopezzato.com