Lorenzo Maria Monti espone a Palazzo Bomben la prima opera del progetto “Space Candy”

L’artista trevigiano Lorenzo Maria Monti espone a Palazzo Bomben della Fondazione Benetton Studi Ricerche la prima opera del progetto “Space Candy”. Spacy Candy è un confetto spaziale che fluttua all’interno di una dimensione parallela del multiverso, assumendo diverse sfumature a seconda dei raggi di luce infrarossi o ultravioletti che la colpiscono, irradiando lo spazio attorno a sé.

L’opera rappresenta il multiverso, le dimensioni parallele, la fase REM, il sonno paradosso. L’artista ha dichiarato “Perdersi all’interno di Space Candy può regalare qualche istante di riflessione e meditazione sull’universo, su tutto ciò che non è ancora stato scoperto ma che risiede nella nostra fantasia”. L’esposizione a Palazzo Bomben sarà visibile al pubblico fino a venerdì 14 maggio 2021 su prenotazione con l’artista scrivendo a info@lorenzomariamonti.it.

Tra le ultime esposizioni dell’artista possiamo ricordare la mostra e l’installazione “Light Up The Future” in Via Calmaggiore ad ottobre 2020, la collettiva Sù Arte” a Casa Robegan, la personale a scopo benefico organizzata con il Patrocinio del Comune di Treviso al Museo Luigi Bailo “Natale Sperimentale”. L’artista ha esposto, inoltre, alla mostra PERSONAL STRUCTURES Identities in occasione della Biennale di Venezia 2019 e alla mostra “PARATISSIMA” di Milano.