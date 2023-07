Monument to dust, la mostra-evento di Fabrica

Fabrica apre al pubblico per "Monumento alla Polvere", una mostra-evento che presenta 19 opere realizzate dal team internazionale di giovani creativi del centro di ricerca a conclusione della loro residenza artistica. Attraverso performance, installazioni, video, scultura, fotografia e scrittura, i diciannove artisti in mostra esplorano come l’Arcaico include anche il presente e il futuro del nostro passato. Il programma del semestre primavera-estate 2023, dedicato al tema Arcaismo, è curato dal regista e artista visivo spagnolo Carlos Casas, Program Director di Fabrica.



Ospite speciale della serata Barbara Casavecchia, critica e curatrice indipendente.



Programma della serata:



- Ore 18.30, 21.00, 22.00 – Tracce d’Acqua, live drawing di Charlotte van Alfen (Paesi Bassi)

- Ore 19.00 — Auditorium - Opening ceremony con Barbara Casavecchia, critica e curatrice indipendente, e Carlos Casas, Program Director di Fabrica

- Ore 20.00, 22.30 – Vibratory Sanctuary, performance e installazione multimediale di Camille Rieu-Camilleri (Francia)

- Ore 20.30, 22.00 – And All That Came After, reading di Jay Watson (Stati Uniti)

- Ore 20.30, 22.00 – Pomodoro, performance e installazione di Sethuraman Harikrishnan (India)

- Ore 21.00 – Past, Present, and Imagination, performance musicale di Ava Rasti (Iran)

- Ore 21.00, 21.30, 22.30 – Trovare il Cinema, serie di proiezioni di Borja Rodríguez (Spagna)

- Ore 21.30 – Anth Asti Prarambh, performance di Aashna Arora (India)

- Ore 22.00 – Li Estas Kiu? II, installazione multimediale di Asuka Akagawa (Giappone)

- Ore 23.00 – Closing ceremony, dj set a cura dei residenti di Fabrica



Food truck: Osteria da Tomà