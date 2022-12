Il 5 Marzo 2023 torna la Mandria dei Muccati in versione originale MoohRun® 7! La Butto in Vacca® A.S.D. conferma la formula vincente del contenitore di sport con la corsa/camminata e intrattenimento con il Moohvillage. L’edizione di quest’anno è dedicata al quarto e ultimo degli elementi a cui La Butto in Vacca® si è ispirata per le ultime edizioni: la Terra. La MoohShirt in tema, con una grafica geniale ed una qualità eccezionale, sarà l’indumento ideale per due giorni di sport, musica e intrattenimento. “Zoccoli al cielo”! Le iscrizioni sono aperte dall’8 Dicembre!

------------------------------------

REGOLAMENTO UFFICIALE

La Butto in Vacca® Associazione Sportiva Dilettantistica organizza MoohRun® 7, manifestazione ludico motoria ricreativa in programma Domenica 5 Marzo 2023. Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza a Una Mano per un Sorriso – For Children, Per Mio Figlio Onlus di Treviso e Un Cuore per Tutti Onlus di Marghera (VE).

La settima edizione della MoohRun® si correrà Domenica 5 Marzo 2023 alle ore 9.45, con partenza e arrivo da viale D’Alviano – Bastione San Marco – a Treviso. I tracciati saranno due, di 9 Km e 5 Km circa; i partecipanti potranno decidere al momento quale dei due affrontare. Entrambi i percorsi, pianeggianti, su asfalto e/o pavé, si snoderanno nel centro storico di Treviso.

QUOTE D’ISCRIZIONE DAL 08/12/2022 AL 28/02/2023

La quote di iscrizione sono le seguenti:

Euro 17,0 comprendente:

pettorale gara nominativo;

ristori sul percorso e arrivo;

esclusiva t-shirt dell’evento, che si invita ad indossare per la corsa;

gadget La Butto in Vacca® e/o forniti dagli sponsor;

assicurazione sul percorso, deposito sacche.

Euro 20,00 comprendente:

pettorale gara nominativo;

ristori sul percorso e arrivo;

esclusiva t-shirt dell’evento, che si invita ad indossare per la corsa;

personalizzazione della t-shirt con il proprio nome;

gadget La Butto in Vacca® e/o forniti dagli sponsor;

assicurazione sul percorso, deposito sacche.

L’esclusiva t-shirt dell’evento è garantita per i primi 2.000 iscritti.

Sono previste agevolazioni per iscrizioni di gruppo (PROMOZIONI);

L’organizzazione si riserva di valutare eventuali iscrizioni il giorno della corsa ed il giorno precedente, in concomitanza con l’apertura del MoohVillage, prevista per Sabato 4 Marzo 2023.

Chiusura iscrizioni: Martedì 28 Febbraio 2023.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per i singoli atleti e per gruppi

ENDU: seguendo le istruzioni riportate nel sito www.moohrun.it o collegandosi direttamente al portale https://www.endu.net/it/events/moohrunr-7/, con pagamento immediato con carta di credito (circuiti Visa e Mastercard), MyBank, bonifico bancario diretto (circuito Sofort per gli istituti di credito aderenti) e conferma immediata dell’iscrizione, oppure indicando come metodo di pagamento il bonifico bancario, che dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore, con conferma differita dell’iscrizione, sul conto corrente indicato al termine dell’iscrizione;

E-mail: inviando il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito internet www.moohrun.it oppure reperibile alle principali manifestazioni podistiche, compilato e firmato, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico bancario all’indirizzo iscrizioni@moohrun.it, che dovrà essere effettuato sul conto corrente e con le modalità descritte più avanti (CONTO CORRENTE DI RIFERIMENTO).

Punti di iscrizione (solo per singole iscrizioni): compilando il modulo di iscrizione e con pagamento esclusivamente in contanti presso

1/6 H Sport: viale 4 Novembre, 84/B – 31100 Treviso – Tel. 0422 420120

1/6 H Sport: via Monviso, 3/6 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE) – Tel. 041 3032042

1/6 H Sport: via Marconi, 35/A – 35020 Ponte San Nicolò (PD) – Tel. 049 2950462

1/6 H Sport: via Linghindal, 5 – 30174 Mestre (VE) – Tel. 041 8943214

Verifica iscrizione

È possibile verificare lo stato di iscrizione sul sito ufficiale di MoohRun® 7 (https://www.moohrun.it > ISCRIZIONI > Verifica iscrizione) oppure accedendo direttamente allla pagina dedicata a MohhRun® 7 presente sul portale ENDU (https://www.endu.net/it/events/moohrunr-7/) ricercandola tra gli eventi in calendario.

PROMOZIONI

Per i gruppi

È prevista una gratuità ogni 10 partecipanti

Non si accettano iscrizioni, sia singole che di gruppo, prive dell’attestazione di pagamento oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti/assenti.

Tutte le promozioni sono valide solo per iscrizioni effettuate tramite ENDU, oppure con invio diretto a iscrizioni@moohrun.it.

Nel caso in cui l’iscritto non partecipi alla manifestazione per motivi non imputabili agli organizzatori, la quota versata non sarà rimborsata. Le iscrizioni non sono trasferibili ad altro atleta.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Nel caso in cui non fosse possibile garantire l’incolumità delle persone e/o delle strutture, la manifestazione potrà essere rinviata, mantenendo valide le iscrizioni, oppure annullata, con consegna del pacco gara. In ogni caso la quota di iscrizione non verrà rimborsata.

I pacchi gara non ritirati non saranno spediti a casa.

CONTO CORRENTE DI RIFERIMENTO

La Butto in Vacca A.S.D.

IBAN: IT19D0503462180000000003926

Banca Popolare di Verona / Banco BPM.

Causale: Iscrizione MoohRun6 – Nome e Cognome Atleta (iscrizione singola) / Nome gruppo e referente (Iscrizione di gruppo)

È obbligatorio specificare nella causale il nome dell’atleta iscritto nel caso di iscrizione singola ovvero il nome del gruppo e del referente in caso di iscrizione cumulativa per l’abbinamento della richiesta di iscrizione.

L’atto d’iscrizione equivale all’accettazione integrale del presente regolamento.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA

La consegna del pettorale e del pacco gara contenente la t-shirt dell’evento verrà effettuata:

Sabato 4 Marzo 2023 dalle 10:00 alle 19:00 (consigliato);

La mattina della gara, dalle ore 07.30 alle ore 09.00.

presso il MoohVillage – Bastione San Marco – Mura di Treviso in viale d’Alviano

DIRITTI DI IMMAGINE, RESPONSABILITÀ E PRIVACY

Con l’iscrizione alla MoohRun® 7, il partecipante, per sé o per il minore per il quale esercita la potestà, autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.

Dichiara di conoscere ed accettare il regolamento di MoohRun® 7 presente sul sito www.moohrun.it.

Conferma, espressamente e sotto la propria responsabilità, di avere dichiarato la verità (art. 2 legge 15/1968 e successive modifiche), in fase di iscrizione alla manifestazione, e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati e si impegna a rispettare le norme del Codice della Strada durante tutta la manifestazione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 - GDPR) si informa che i dati raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario.

Saranno osservate eventuali misure anti Covid previste per le competizioni sportive in vigore alla data della manifestazione. L’organizzazione si impegna a diffondere attraverso i propri canali un vademecum dettagliato per tutti gli iscritti.

INFORMAZIONI

Per informazioni generali sulla MoohRun® 7 è possibile contattare:

La Butto in Vacca®

Associazione Sportiva Dilettantistica

www.moohrun.it - www.labuttoinvacca.it – info@moohrun.it – www.facebook.com/labuttoinvacca

WhatsApp: +39 379 2973791 (il numero non sarà attivo per chiamate)

AVVERTENZE FINALI

La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito internet www.moohrun.it, dandone risalto anche sulle piattaforme social Facebook e Instagram.

La Butto in Vacca® e MoohRun® sono marchi registrati e di esclusiva proprietà dei titolari.