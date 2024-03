Festival della Cultura di Moriago - Mostra “Lo specchio rotto” della pittrice Massimiliana Sonego

Dai mondi sottosopra della pittrice Massimiliana Sonego ai tormentati intrecci familiari di Mariapia Veladiano: il Festival della Cultura di Moriago – promosso dall’Associazione “Moriago Racconta” presieduta da Giuseppe Tonello con la direzione artistica di Lorena Gava – inaugura sabato 2 marzo un mese ricco di appuntamenti e riflessioni.

A partire dai dipinti della pittrice coneglianese con le sue sedie, poltrone, vasi e tavoli che appaiono sventrati, sezionati e catapultati in una sorta di vortice percettivo al centro della mostra “Lo specchio rotto”, che si inaugura sabato 2 marzo alle 17.30 nella sala espositiva Carlo Conte della Casa del Musichiere di Moriago. «Siamo di fronte a visioni frontali o a mondi parcellizzati a volo d’uccello?» si chiede la direttrice artistica del festival Lorena Gava. Il mondo di Massimiliana Sonego è un gioco di rimandi infinito, suggestivo e ipnotico: ed è proprio questa “visione franta, spezzata, prismatica” al centro della mostra, visitabile con ingresso libero fino al 17 marzo.

La pittrice dallo stile inconfondibile è governata da un segno preciso e rigoroso, «da una geometria che alle forme regolari preferisce l’andamento accidentato di una linea che si avvita su sé stessa per poi cedere al fascino dell’andamento sghembo, dinamico, di eco futurista – aggiunge Gava. Sta di fatto che lo spettatore, davanti a ad ogni tela, è travolto, quasi risucchiato, dall’onda instancabile e continua di forme che di volta in volta attendono di essere decifrate, captate, per essere “unite” in una sintassi leggibile». La personale di Massimiliana Sonego alla Casa del Musichiere propone una serie di tele che raccontano il suo percorso, «un mosaico le cui tessere impazzite (“Il comodino matto” è il titolo di un lavoro del 2022) schiudono ad universi in perenne trasformazione ed evoluzione, lontani da qualsivoglia ordine temporale. Non c’è un prima o un dopo, non c’è un passato e neppure un presente: è il flusso ininterrotto di un’opera “aperta”», chiude Gava, come se la pittrice mettesse lo spettatore alla prova, interrogandolo, offrendogli mille possibilità di lettura e di interpretazioni davanti ad ogni tela.