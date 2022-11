Al Festival della Cultura di Moriago la mostra "Vento forte" di Masa

Festival della Cultura di Moriago: apre sabato 5 novembre, alla Casa del Musichiere, la mostra di pittura di Davide Maset (Masa) “Vento forte”. Inaugurazione alle 11 con la presentazione della direttrice artistica del festival Lorena Gava e la partecipazione di alcune classi delle Scuole elementari e medie di Moriago. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 20 novembre, il sabato dalle 16:00 alle 19:00, domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 e alle 15:00 alle 19:00. Ingresso libero, info: tel. 0438 890834 info@moriagoracconta.it.

Tornano i capelli al vento della deliziosa creatura femminile protagonista della “panchina rossa” firmata Masa e inaugurata nella scorsa edizione del Festival della Cultura di Moriago. I capelli mossi originano pensieri, emozioni, incorniciano volti ingigantiti e attoniti, esaltano occhi spalancati nel vuoto. Lo stile inconfondibile dell’artista imperniato su grafismi essenziali e icastici è all’origine di una figurazione pop, nutrita di cromatismi accesi e saturi, che coniuga realtà e immaginazione, verità e fantasia. La mostra si compone di un nucleo di lavori inediti che accanto alle più note facce sovradimensionate e coloratissime esibisce paesaggi interiori stilizzati, contrassegnati da alfabeti consueti (cuori, fiori) che disegnano orizzonti interpretaivi sempre nuovi e stimolanti. Compare la casa a indicare un luogo intimo, famigliare, un porto sicuro nel mare agitato del tempo che ci avvolge e ci attanaglia. Il ricorrere frequente, nell’iconografia di Masa, di raffigurazioni semplici, di oggetti comuni tratti dal quotidiano e spesso dalla sua stessa esperienza, evidenzia la ricerca di un linguaggio chiaro, di una comunicazione diretta, senza fraintendimenti. Il sapore fumettistico delle sue rievocazioni grafiche pur appellandosi alla lezione novecentesca di affermati maestri quali Keith Haring o Jean-Michel Basquiat, si nutre di illuminazioni e folgorazioni segniche decisamente personali, frutto di elaborazioni formali singolarissime e di una grammatica visiva autentica. Il suo piacere dichiarato nei confronti di una vita che contempla le passeggiate nei boschi, la raccolta di funghi o l’andare a pesca, si ritrova pienamente nelle tele che esibiscono i frutti della terra come trofei luminosi, fonte di gioia e appagamento in grado di contrastare amarezze e brutture. Se le teste senza corpo ci indurrebbero a pensare a universi fluttuanti e disarmonici, al trionfo del lacerto e delframmento rispetto alla rassicurante totalità dell’essere e dell’esistenza, la variegata ricchezza dei fiori e la molteplicità dei cuori, ci dice che, in fondo, la vita va vissuta.

Davide Maset (Masa) nasce a Conegliano (TV) nel 1990. Si diploma all’Istituto d’Arte, ora Liceo Artistico, “Bruno Munari” di Vittorio Veneto (TV) nel 2010, nella sezione “Grafica e Stampa”. Ha maturato, negli anni, un linguaggio grafico-pittorico personale e incisivo, calato nella contemporaneità e denso di affondi interiori e poetici. Lavora prevalentemente su cartoni usati e consumati evidenziando una perizia tecnica decisamente singolare. A New York, in occasione dell'anno della cultura italiana negli USA, è stato insignito del premio pro-arte 2014.