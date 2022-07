"Moriremo tutti ma tu di più", la stand up comedy di Cristina Chinaglia chiude il White Fest

"Moriremo tutti ma tu di più", lo humour nero di Cristina Chinaglia chiude la rassegna teatrale "White Fest-Temaculturafestival 2.0" giovedì 28 luglio alla Filanda Motta di Mogliano Veneto. Aperitivo al tramonto con il giovane violoncellista Gianluigi Bernardi. Ultimo appuntamento giovedì 28 luglio (ore 20) con il White Fest-Temaculturafestival 2.0, organizzato dalla compagnia teatrale "Fumo Bianco". Alla Filanda Motta di Campocroce di Mogliano Veneto i riflettori si accendono sull'attrice Cristina Chinaglia, interprete di "Moriremo tutti ma tu di più", monologo umoristico in forma di stand up comedy. Mentre il mondo sta per finire, le ore scandiscono la giornata di Marta, una trentenne moderna, sospesa tra piccole nevrosi e idiosincrasie, alle prese con i grandi problemi della vita che la sovrastano. Chi avrà la meglio? E' l'universale che si impone sul particolare o il contrario? Il pubblico del "White Fest" lo scoprirà solo ridendo, seguendo anche qualche spunto di riflessione dato dallo spettacolo di Cristina Chinaglia, che inizia alle 21 nella sala grande della Filanda.

Cristina Chinaglia (classe 1982) attrice e cantante è nata a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Ha intrapreso gli studi di recitazione alla Scuola di Teatro di Bologna per poi specializzarsi nella TeatroLab, diretta da Antonio Albanese e Giorgio Comaschi. E' stata tra le protagoniste di "Zelig Lab" e de "La tv delle ragazze" condotto da Serena Dandini. Ad aprire la strada alla comicità e alla satira sarà l'aperitivo al tramonto (inizio alle 20 sotto al barco), sulle note del violoncello di Gianluigi Bernardi, vincitore del concorso nazionale "Città di Piove di Sacco". Il concerto è organizzato in collaborazione con il festival Gioie Musicali - LaRéUnion. Gli spettacoli si terranno anche in caso di pioggia. E' attivo il servizio di prevendita. Prenotazione consigliata, per informazioni tel. 333-6169835 oppure email compagniafumobianco@gmail.com.