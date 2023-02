A grande richiesta è prorogata al 28 febbraio la mostra “Alexander Kanevsky e i Grandi Maestri”

A grande richiesta è stata prorogata al 28 febbraio la mostra “Alexander Kanevsky e i Grandi Maestri”, ospitata a Casa dei Carraresi a Treviso. La rassegna, inaugurata il 9 febbraio scorso, è stata visitata in questi giorni d centinaia di persone.

Curata da Elena Petras Duleba (Fondatrice, gallerista e general manager di D'E.M. Venice Art Gallery), si avvale della partenership dell’Associazione Veneziana Albergatori, del Consolato dell’Uruguay, di Charming Sata Fosca e della O'svol'd Art Gallery.

Affianca alle opere di grandi dimensioni del Maestro Kanevsky anche quelle di altri maestri, con un omaggio al Novecento storico (Remigio Butera, Giampaolo Minotto, Sandro Furlan, K. B. Rossetto) e le voci del Contemporaneo affidate a: Anna Urbani De Gheltof, Carlo Mihalich, Nicola Furlan, Roberto Valle, Sandro Pavan, Bruno Bonaldi, Eugenio Bertin, André Bodin Labode, Nenè Mollaj.

Espongono anche gli artisti: Aklima Mardenova, Alex Ghizea Ciobanu, Barbara Canelli, Giampaolo Callegaro, Augusto Bianchet, Paolo Zanucco, Guo Qikai, Ivana Bomben, Luciano Grappeggia, Andrei Nistor, Diana Lemnaru, Sara Ieva Breiska, Franco Di Giovanni, Renzo Giannella.

Per l’occasione è esposta anche la personale di Carlo Mihalich “Tra le pietre d’Istria e i silenzi veneziani”. Molte delle opere di Kanevsky non sono mai state esposte prima in Italia. Sarà dunque la prima occasione per farle dialogare, mettendole in relazione e comunicazione con quelle di altri artisti.

Alexander Kanevsky nasce a Tula nel 1959. Artista di fama internazionale raggiunge il successo a partire dagli anni ’90 quando si trasferisce negli Stati Uniti dopo aver conseguito una laurea in medicina. Nel 1991 con la sua prima mostra a Pittsburgh prende avvio la sua ascesa artistica, con la partecipazione ad importanti mostre in tutto il mondo e con l’impegno assunto dipingendo per i governi di Kenya e India nel 2004 e per i governi di Cina e Giappone nel 2005. Nel 2010 Authorhouse ha pubblicto un importante catalogo dedicato alla sua opera (Kanevsky: genius of vision). I suoi lavori circolano nelle maggiori rassegne di arte contemporanea di tutto il mondo e sono state esposte in numerosi musei in Italia e all’estero. Attualmente vive e opera a Princeton, nel New Jersey.