Mostra "Archetipo" di Giovanbattista Cilluffo e Sergio Marchioro

Orario non disponibile

Quando Dal 29/09/2023 al 30/11/2023 Orario non disponibile

ARCHETIPO

Giovanbattista Cilluffo – Sergio Marchioro

a cura di Roberta Gubitosi

1 settembre – 30 novembre 2023



Inaugurazione venerdì 29 settembre ore 18:00

Presentazione di Roberta Gubitosi

Letture di Silvia Battistella



L’esposizione Archetipo invita a interpretare le forme, le figure, i simboli originari che segnano il primitivismo contemporaneo di Giovanbattista Cilluffo e le giocose installazioni sonore di Sergio Marchioro.



Il modus operandi di Giovanbattista Cilluffo si basa su una ricercata sperimentazione che vede la fusione di diversi media e influenze culturali. Nelle sue tele le tracce delle figure emergono attraverso incisioni sintetiche sulla stratificazione cromatica, che lasciano trasparire il fondo chiaro come contorni di luce. L’impiego del graffito, con i suoi richiami arcaici si combina a volte con un cromatismo acceso dominato dai colori primari, a volte invece traccia la sagoma su superfici cupe, segnate dall’estrema sintesi di bianco e nero. La commistione tra primitivismo e contemporaneità è il risultato di diverse contaminazioni con richiami all’informale materico, al graffitismo, alla stratificazione culturale della Transavanguardia. Le figure ritagliate si stagliano come icone sullo sfondo indefinito, ieratiche nella loro sintesi formale generando un’iconografia arcaica e contemporanea insieme. Le sagome appaiono isolare nella loro iconica essenza o si moltiplicano nello spazio restituendo un’immagine simbolica di umanità. Alcuni titoli quali Primitivo pop o Mistico pop, lasciano intuire l’indagine profonda dell’esistenza vista come processo che si perde nei lontani tempi della storia.





Prof.ssa Roberta Gubitosi