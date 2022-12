Mostra "50 artisti e un gatto"

E’ il titolo della mostra che si inaugura sabato 10 dicembre 2022 alle ore 17.30 presso gli spazi della Barchessa di Villa Quaglia a Treviso dove sarà presentata la 18ª edizione del calendario di Arte Fiera Dolomiti. In mostra, tra gli artisti storici contemporanei, sono esposte alcune opere di Augusto Murer, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, inoltre opere di Franco Murer, Yvan Beltrame, Bruno Darzino, Achille Costi, Lele Vianello e Francesco Piazza, sono presenti anche artisti emergenti che si stanno affacciando da protagonisti nel panorama artistico italiano.

L’esposizione vuole ricordare un gatto speciale: Nerone, che per 19 anni è stato un protagonista assoluto, conosciuto da tutti coloro che hanno visitato le mostre alla Barchessa di Villa Quaglia, un amico peloso che ha recentemente concluso, in mezzo all’arte, il suo ciclo vitale. A questo gatto speciale, proprio nell’edizione di Arte Fiera Dolomiti 2022, gli è stato dedicato uno spazio con le splendide immagini della fotografa Marianna Zampieri, un’artista che ha fatto dei gatti il suo soggetto principale e la sua fonte di ispirazione, famosa per le sue immagini dei gatti veneziani, molte delle quali raccolte nella collana di libri dal titolo Cats in Venice.

Cinquanta artisti, pittori, scultori e fotografi che animeranno le sale espositive della Barchessa di Villa Quaglia portando nel cuore il proprio personale ricordo di questo straordinario amico a quattro zampe. La mostra sarà aperta alla Barchessa di Villa Quaglia a Treviso dal 10 al 23 Dicembre 2022, feriali e festivi dalle ore 15.00 alle ore 19.30.