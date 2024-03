Sabato 23 marzo alle 17.30 si inaugura nella sede del circolo culturale OMC, in Via Cal di Breda, 56 a Treviso la mostra ARTISTI PER I DIRITTI UMANI - BASTA MASSACRI IN PALESTINA E NEL MONDO.

Si tratta di un'esposizione di opere di una ventina di artisti per far luce su l'orrore delle guerre, in particolare del massacro del popolo palestinese da parte delle forze di occupazione israeliane.

Abbiamo dedicato uno spazio particolare ai bambini con un'iniziativa denominata “La pace e la guerra nei disegni dei bambini”. Abbiamo chiesto ad alcuni insegnanti di parlare in classe della pace e della guerra, stimolando gli alunni a discutere tra loro, per poi esprimere il loro vissuto con il disegno. Alla fine il materiale raccolto ha dato vita ad una “mostra nella mostra”. Hanno partecipato all'iniziativa una scolaresca in provincia di Treviso e una in India. Si allega una spiegazione dettagliata dell'iniziativa.

L’ingresso è aperto a tutti e gratuito.

Il ricavato dalla vendita delle opere servirà a mandare aiuti umanitari concreti in Palestina.

Per approfondire:

ARTISTI ESPOSITORI

Fabio Zardetto, Vauro, Luciano Tonellato, Wafà Srouji (????? ????(, Francesco Schirato,

Scanabò, Satyam, Umberto Sartorello, Mirella Sartorelli, Simone Riciardiello, Rita

Mungiardi, Giancarlo Rado, Gianfranco Parpinel, Aldo Pallaro, Manuel Giacometti,

Annabella Dugo, Gino Di Pieri, Renato De Marco, Gabriele Coassin, Costantino Ciervo,

Sara Cavallaro, Bruna Carnio, Alessandro Cadamuro, Giovanni Benetton.

Durata della mostra: dal 23 marzo al 6 aprile 2924

orari: giovedì, venerdì e sabato 16.00 – 19.00 - festivi: 10.00 – 12.30 16.00 – 19.00

per informazioni tel. 3293270882

Oppure: https://flyingsofa.it/landing/artisti-per-i-diritti-umani-20240323/

Nelle due settimane della mostra si terranno alcuni eventi:

23 marzo ore 17.30

Inaugurazione

Leonardo Di Venere, poeta e Manuela Marchetto, mezzosoprano.

24 marzo ore 17.30

La pace e la guerra nei disegni dei bambini

incontro rivolto in particolare a insegnanti e genitori

con Cinzia Ravanello del Parco dei Balloons e collegamento con le

scuole di Alice a Sarnath (India).

27 marzo ore 20.45

La leggenda di Giovanni Due Cuori

rappresentazione teatrale di e con Carlo De Poi, Collettivo di

Ricerca Teatrale

3 aprile ore 20.45

La situazione nei territori occupati

Un aggiornamento da Andrea De Domenico, coordinatore degli

Affari Umanitari dell'ONU nei territori palestinesi occupati

Il Patriarca del popolo

Video documentario sulla vita e le opere di Michel Sabbah,

Patriarca emerito di Gerusalemme; regia di Mohammed Alatar

6 aprile ore 20.45

L'obbedienza non è più una virtù

Reading di Giovanni Betto

L’ingresso agli eventi è gratuito, come la mostra.