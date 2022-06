Mostra “Attraverso lo specchio – Autoritratti interiori d’autore”

In concomitanza con la partenza di Festaloonga INTArt inaugura, venerdì 1 luglio alle ore 21.00 presso l’Oratorio dell’Assunta e il Caffè Teatro, la collettiva “attraverso lo specchio – autoritratti interiori d’autore.” Gli oltre 30 artisti partecipanti hanno espresso tramite la loro arte il loro io più profondo, quello che va oltre l’immagine riflessa allo specchio. “Vogliamo ringraziare il Caffè Teatro per l’ospitalità – afferma Giovanna Pattaro, Presidente dell’Associazione INTArt – perché abbiamo ricevuto tante candidature per questa esposizione e rischiavamo di doverla posticipare perché non ci saremo mai stati dentro l’Oratorio dell’Assunta. Grazie alla disponibilità del Caffè Teatro parte delle opere saranno visibili anche nel loro giardino interno”

La mostra: dal 1 al 10 luglio 2022.

Orari: venerdì dalle 21:00 a 00:00, sabato e domenica dalle 17:00 alle 22:00

Eventuali aperture infrasettimanali verranno comunicate nei nostri canali social.

Artisti partecipanti:

Annalisa Balliana

Lisa Perini

Enrico Collodello

Eloisa Missinato

Alessandra Maria Ferri

Marina Carosi

Anna Riva

Mister_art

Antoniom.o.tta

Daniela De Zaiacomo

Elillustra

Egle Piaser

Marco Corridoni

Mattia Poloni MP

Nadia Luca

Medusa

Floriana Pace

REDAM

Adriano Berti

Stefaniaserio.art

AVIA

ElenaSilvia Sperandio

Loris Fagaraz

Watteo Della Libera

grego

SkuLLivan

ZA

gio15art [giovannapattaro]

Giovanni Mascia

Franz

Pooran