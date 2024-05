Mostra di modellismo "Binari e ferrovie - Storie di treni e ferrovieri"

Sabato e domenica 1 e 2 giugno, all’oratorio “Fra’ Claudio” di Santa Lucia di Piave si terrà la mostra “Binari e ferrovie – Storie di treni e ferrovieri”. La mostra nasce dal laboratorio di modellismo ferroviario che un gruppo di appassionati porta avanti da anni nell’oratorio parrocchiale, riprendendo in mano la situazione precaria relativa all’impianto elettrico del plastico ferroviario in allestimento e dedicandosi ad arricchire il paesaggio in cui è ambientata la piccola ferrovia in miniatura. L’esposizione nasce anche per mostrare ai bambini e a quelli che nel frattempo sono diventati grandi, quali erano gli strumenti e i sistemi con cui venivano gestite le ferrovie nella realtà fino a pochissimi anni fa, il ruolo dei ferroviari e le attività che movimentavano il traffico dei treni nelle stazioni e negli scali merci. Alcuni degli espositori mostreranno oggetti, fotografie, riviste, e libri sugli aspetti tecnici e pubblicazioni relative agli aspetti più umani della vita intorno alle ferrovie, altri metteranno in mostra dei veri capolavori: treni riprodotti manualmente in perfetta scala, cartoline, immagini, disegni e tanto altro. Inoltre sarà possibile osservare un'intera e insolita collezione di mezzi ferroviari, e non solo, in scala “H0” (1:87) con livrea pubblicitaria Fiat - Oliofiat - Fiatricambi. Il programma della due giorni prevede l’apertura della mostra sabato 1 giugno alle ore 9:30 con i saluti istituzionali; alle 16 sarà ospite lo scrittore Paolo Lavarda che presenterà il suo volume “Io lavoro alla LIMA”, un libro di ricordi sulla sua esperienza lavorativa all’interno della nota azienda produttrice di giochi e modelli ferroviari; domenica visita libera alla mostra con la possibilità di portare i propri modelli e provarli sul plastico in esposizione. Sarà presente una postazione del Gruppo Alpini di Santa Lucia con alcune foto particolari e inedite; i gruppi Ferrovie Arrugginite, Minimondo Modellismo Ferroviario, Associazione Bianchi-Servettaz “1883”, Trenoi e uno spazio dedicato alla Caritas Parrocchiale per presentarsi raccogliere eventuali offerte a sostegno delle loro attività.