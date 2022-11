Mostra "Il calendario dei colori"

Esposizione delle opere partecipate in tempera all’uovo. Sabato 3 Dicembre a partire dalle ore 15.00 a Paese “Villa Panizza” Auditorium Via Panizza, 6 (Sede Biblioteca Comunale).

L’Associazione Arzy Ca’ di Paese - con la collaborazione ed il contributo del Comune di Paese e Assessorato alla Cultura - ha ideato e realizzato il Progetto “Calendario dei Colori” lungo tutto l’anno 2022 con la realizzazione di 11 Workshop presso le sedi Auditorium Biblioteca Comunale in Villa Panizza, rivolti principalmente a bambine, bambini e familiari.

Il progetto ha portato alla realizzazione di 48 opere partecipate, con le quali sono stati prodotti:

- Il “Calendario dei Colori 2022” in formato digitale (12 sfondi mensili per smartphone)

- Il “Calendario dei Colori 2023” in formato cartaceo da appendere, con 12 mesi che raccontano i pigmenti e la loro storia

In occasione dell’evento finale saranno esposte, e visitabili fino a Domenica, le 48 opere originali realizzate dai partecipanti nel corso dell’anno e sarà avviata la distribuzione delle copie cartacee del Calendario dei Colori 2023 con donazione responsabile finalizzata a sostenere i progetti culturali dell’associazione Arzy Ca’.

Programma 3 dicembre:

Ore 15.00 Apertura della mostra e accoglienza partecipanti

Ore 15.15 Saluti istituzionali Comune di Paese e Associazione Arzy Ca'

Ore 15.30 Presentazione del progetto "Il Calendario dei Colori” a cura di Arzy Ca’

Ore 16.00 Libera fruizione della mostra e distribuzione del Calendario dei Colori 2023

Ore 18.00 Conclusione evento.

Le opere saranno mantenute in esposizione sino a Domenica 4 Dicembre, con i seguenti orari: 10.00-12.30 e 15.00-18.00