Quando Dal 16/03/2024 al 26/03/2024 Orario non disponibile

Sarà ancora una volta la frazione di Santo Stefano di Valdobbiadene ad aprire ufficialmente la Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, l’itinerario culturale e gastronomico che, dal 16 marzo al 9 giugno, racconterà l’Alta Marca, i suoi piccoli borghi, i vigneti che decorano i pendii e le operose cantine che hanno reso celebre il vino del territorio. Giunta alla XXIX edizione, la manifestazione intende far vivere al pubblico la vera essenza delle colline dove nascono le bollicine più conosciute al mondo: il territorio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg.

Ossatura portante della rassegna sono le 16 Mostre del Vino che fanno parte della tradizione del territorio del Conegliano Valdobbiadene DOCG. Sono nate, infatti, oltre 50 anni fa con un solo scopo: valorizzare e promuovere i prodotti tipici, diventando, anno dopo anno, un appuntamento enogastronomico imperdibile che permette di immergersi completamente nella cultura e dell’enogastronomia di un territorio entrato nel Patrimonio dell’Umanità Unesco.

E, come da tradizione, dal 16 al 26 marzo sarà la 54^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG Santo Stefano di Valdobbiadene tenere a battesimo la nuova edizione della rassegna che festeggerà il ritorno della Primavera. Alla tradizionale Mostra dei Vini, si accompagneranno momenti di intensa bellezza con camminate didattiche nelle colline, modellate nel corso dei secoli dalla sapienza contadina.

Piccola novità di questa edizione saranno i laboratori creativi presso il cortile della scuola materna “S. Cuore”: domenica 17 marzo alle 14.30 ci si potrà divertire con “Kokedama… fai da te…” in cui ognuno potrà creare il proprio kokedama, versione semplificata del bonsai, composta da una sfera di terra (Dama) ricoperta di muschio (Koke) che racchiude radici o semi. Domenica 24 marzo, sempre alle 14.30, si potrà prendere parte al laboratorio “Scopriamo le erbette spontanee… con Sofia”, incontro che fornirà indicazioni preziose per chi ama raccogliere con le proprie mani ciò che la natura regala a primavera.

Presso la sede della Mostra, oltre all’ottimo vino DOCG, non mancheranno gustosi appuntamenti come, ad esempio, lo spiedo, il piatto della tradizione, e tanti momenti conviviali.

PRIMAVERA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO: tutte le iniziative

COLLINE DA CELEBRARE

In occasione della 3^ Giornata Regionale dei Colli Veneti, domenica 24 marzo, le Mostre di Primavera del Prosecco Superiore propongono “Bentornata Primavera”, giornata-evento con diverse attività per celebrare le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

In programma visite guidate, escursioni naturalistiche, degustazioni, e molte altre iniziative che intendono celebrare il Patrimonio dei Colli Veneti, ambienti da proteggere e salvaguardare.

Da non perdere: l'apertura della Casa Paterna di Zanzotto e delle Chiese più significative dell’Alta Marca a cura dell'Istituto Beato Toniolo

SCOPRI GLI EVENTI IN PROVINCIA DI TREVISO: https://www.facebook.com/ events/372732835471111

PRIMAVERA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO GUEST CARD

Un unico pass… tanti vantaggi! I turisti che visiteranno il territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità nel periodo da marzo a luglio 2024 potranno attivare la GUEST CARD che consentirà loro di vivere esperienze, visitare luoghi, acquistare prodotti tipici e portare a casa ricordi legati alla Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, usufruendo di una serie di vantaggi e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi nelle realtà del territorio.

Come si ottiene?

· Prenota un soggiorno di almeno una notte in una delle strutture ricettive convenzionate o visita gli Uffici IAT del territorio.

· Registrati tramite il link inviato dalla struttura stessa ed ottieni gratuitamente la Guest Card digitale. Per la registrazione sarà sufficiente inserire i propri dati di riferimento: nome, cognome, luogo di provenienza, e-mail.

Come si usa?

Per usufruire delle scontistiche riservate bisognerà esibirla, direttamente dal proprio smartphone o stampando la mail ricevuta, direttamente presso le attività convenzionate.

L’elenco dei fornitori e degli sconti è visibile nell’elenco e nella mappa online sul sito dell’evento.

Attraverso la mappa interattiva con tutte le strutture convenzionate, potrete programmare in anticipo il vostro itinerario tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Periodo di fruizione e validità

La card sarà valida da marzo a luglio 2024.

I servizi offerti potranno essere usufruiti dal titolare della Card e da ulteriori n. 2 adulti e n. 3 minori che lo accompagneranno. (esempio: sconto del 10% in Cantina per una degustazione, esibendo una tessera ne avranno diritto 3 adulti in totale, se un gruppo è più numeroso, dovrà esibire più Card).

10° CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D'ORO”

Compito del Comitato Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco è naturalmente evidenziare la migliore produzione enologica del territorio, presentando al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici, nonché premiare le aziende vitivinicole. Per questo motivo, il Comitato Provinciale UNPLI Treviso, d’intesa con l'Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi), quale Organismo Ufficialmente Autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha ottenuto l’approvazione Ministeriale per istituire il CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D’ORO”, primo ed unico Concorso Nazionale dedicato esclusivamente al Conegliano Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole.

PREMIO CANTINE GREEN

In collaborazione con il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno torna, con la 3^ edizione, il Premio “La scelta più green” dedicato alle realtà vitivinicole che hanno deciso di rendere più sostenibile almeno uno dei processi aziendali. Lo scopo è quello di individuare, premiare e valorizzare le migliori pratiche di sostenibilità ambientale ed economica nelle aziende agricole del territorio di produzione del Prosecco DOCG

CARTOLINE INVIATE DAGLI DÈI

Visto il successo delle scorse edizioni, sarà riproposto il calendario di passeggiate naturalistiche “Cartoline inviate dagli Dei” alla scoperta dei luoghi simbolo della Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Al termine delle passeggiate non mancherà un piccolo brindisi presso le Mostre di Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco di San Pietro di Barbozza, Combai, Vittorio Veneto e Corbanese.

SLOW BIKE

Torna l’entusiasmante Slow Bike Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, iniziativa promossa da Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco e la Rete d’Imprese Visit Prosecco Hills che offre l’opportunità di ammirare le bellezze del territorio. In sella ad una E-BIKE o MTB con le pedalate enogastronomiche tra le Mostre del Vino, si potrà andare alla scoperta di vigneti e cantine con degustazione di prodotti tipici e vini di queste splendide terre. A breve il programma dettagliato.

ACCESSIBILITÀ

Un tema molto sentito dal Comitato Organizzatore della rassegna è certamente quello dell’accessibilità. Per questo le Mostre sono state incentivate alla riprogettazione degli eventi in un’ottica di accessibilità e inclusione, un ulteriore passo avanti verso un turismo attento, consapevole e veramente aperto a tutti.

INFOPOINT: VIAGGIARE INFORMATI

Grazie alla collaborazione con gli Istituti di Istruzione Secondaria “A. Beltrame” di Vittorio Veneto, “G.B. Cerletti” e “F. Da Collo” di Conegliano e “G. Verdi” di Valdobbiadene e ITS Academy Agroalimentare Veneto di Conegliano, ogni Mostra del Vino ospita un punto d’informazione turistica dove il visitatore può trovare tutte le indicazioni necessarie a rendere unico il suo soggiorno in provincia di Treviso: le strutture ricettive, i pacchetti promozionali, i luoghi d’interesse storico artistico, i concerti, gli eventi sportivi e tanto altro.

IL CALENDARIO DELLE MOSTRE

Santo Stefano di Valdobbiadene Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG - 16-26 marzo

San Pietro di Barbozza Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG – 30 marzo – 14 aprile

Col San Martino Mostra del Valdobbiadene DOCG – 9 - 28 aprile

Conegliano Conegliano DOCG Street Wine and Food – 12 - 14 aprile

Miane Mostra del Conegliano Valdobbiadene DOCG - dal 19 aprile al 1° maggio

Guia di Valdobbiadene Mostra del Valdobbiadene DOCG - dal 19 aprile al 5 maggio

San Giovanni di Valdobbiadene Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG - dal 20 - 28 aprile

Cison di Valmarino Mostra del Conegliano Valdobbiadene DOCG - dal 20 aprile al 1° maggio

Colbertaldo di Vidor Mostra del Valdobbiadene DOCG Rive di Colbertaldo e Vidor - dal 20 aprile al 1° maggio

Refrontolo Mostra dei Vini - dal 20 aprile al 5 maggio

Ogliano di Conegliano Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano - dal 26 aprile al 5 maggio

Combai È Verdiso - dal 3 al 12 maggio

Fregona Mostra del Torchiato e dei vini dei Colli di Conegliano DOCG - dal 9 al 19 maggio

Corbanese Mostra del Vino Superiore dei Colli - dal 18 maggio al 2 giugno

Vittorio Veneto Mostra dei Vini DOCG – dal 24 maggio al 2 giugno

San Pietro di Feletto Mostra dei Vini di Collina - dal 25 maggio al 9 giugno

Informazioni e calendario completo: www.primaveradelprosecco.it