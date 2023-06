Mostra collettiva di pittura “Rinascere”

Giovedì 15 Giugno 2023 alle ore 18.30 sarà inaugurata, presso la Pizzeria Ristorantino Sant’Agostino, la mostra collettiva “Rinascere” . Dodici artisti, fotografi e pittori, esporranno alcune opere della loro produzione più recente raccontando cosa significhi per loro il concetto di rinascita. Una mostra che nasce dopo un periodo difficile della curatrice, la quale, ora in remissione completa da un Linfoma Non Hodgkin, è tornata alla sua esistenza, ripartendo proprio da dove aveva lasciato nel settembre 2022 quando cominciò i cicli di chemioterapia ossia i suoi artisti. Oggi questa rappresentanza di artisti hanno voluto farsi portavoce di un concetto che spesso dimentichiamo e che, invece, dovrebbe essere centrale in un percorso di cura e di convalescenza per ognuno di noi, qualsiasi sia la tempesta che ci troviamo ad affrontare, ossia l’arte come medicina che aiuta, accompagna, si fa cura, donando benessere e lanciando un messaggio di speranza.

Soggetti tra i più diversi danno vita ad un percorso emozionale all’interno del quale l’osservatore può riconoscersi e ritrovare memorie del suo vissuto personale. La mostra è curata e presentata dalla Dottoressa Ombretta Frezza critica e storica dell’arte. Alcuni eventi collaterali animeranno la mostra in queste settimane: presentazione di libri, incontri dedicati alle testimonianze di artisti e amici sui temi più disparati dell’esistenza. Fino al 31 Agosto 2023. Aperta tutti i giorni dal Martedì alla Domenica (11 -15 e 18 – 23).