Mostra "La Creazione dipinta. Paesaggi e animali dalla collezione Maurocordato"

"La Creazione dipinta. Paesaggi e animali dalla collezione Maurocordato" così si chiama la mostra pittorica che si inaugurerà giovedì 4 maggio, alle ore 18.30, presso il prestigioso Palazzo Bomben a Treviso. Una mostra inserita nel ricco programma del Festival Biblico della Diocesi di Treviso che si svolge a Treviso dal 5 al 14 maggio che ha come tema il Libro della Genesi, un racconto che va dalla creazione del mondo e della storia, alle relazioni tra esseri viventi e alla difficile fraternità tra gli uomini. Sono tutti elementi presenti nella raccolta pittorica della Maurocordato: persone, paesaggi, animali.

Nata negli anni cinquanta la Fondazione Maurocordato ha un patrimonio immobiliare in città e provincia, attraverso il quale sostiene famiglie con minori in difficoltà, su segnalazione dei servizi sociali e dei parroci e finanzia progetti rivolti a soggetti fragili. E’ la prima volta che la Fondazione espone una parte della sua collezione, finora gelosamente custodita e non poteva esservi migliore occasione del Festival Biblico.

“La mostra – dice il presidente della Maurocordato Sergio Criveller - è un’occasione per raccontare chi era Alessandro Maurocordato. Un nobile di origine greche, un poeta, un pittore, un giramondo. Nei suoi viaggi ha conosciuto e poi sposato Anna Maria Biron, una trevigiana. Non ebbero figli, anche se tanto desiderati. Dopo la sua morte avvenuta a Venezia il 25 ottobre 1943, lasciò tutto il suo patrimonio per la creazione di una Fondazione per l’assistenza all’infanzia bisognosa e abbandonata della città e provincia di Treviso”.

La mostra sarà aperta presso la Sala Vedute di Palazzo Bomben, in via Cornarotta 7 a Treviso, nei giorni 5, 6, 7, 12, 13 e 14 maggio con i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19.