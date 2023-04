Mostra d'arte solidale "In ascolto del canto della Terra"

“In ascolto del canto della terra”: è il titolo della mostra d'arte solidale che si terrà negli ambienti della Scuola di Formazione Professionale di Fonte. La mostra sarà aperta da giovedì 6 a lunedì 10 aprile dalle ore 10 alle 18. Solo per le scuole sarà aperta anche mercoledì 12 aprile. In esposizione ci saranno 100 opere tra quadri, sculture e fotografie realizzate per l’occasione da artisti, associazioni e anche da bambini delle scuole materne di Fonte e Onè, da ragazzi delle elementari e medie dell’istituto comprensivo di Fonte, da ragazzi Scuola Secondaria di primo grado “Giacomo Zanella” di Padova, dalla “Onlus Carolina Treviso” e da alcuni detenuti della casa circondariale di Treviso.

«Questa mostra», spiega don Paolo Magoga presidente della Fondazione Opera Monte Grappa, «nasce per aprire la scuola di Fonte, ad esplicito indirizzo pratico, ad alcune forme di arte quali la pittura, la scultura, la fotografia. Sembra fuori luogo una rassegna di opere in un posto che odora di saldatura, limatura di ferro, e di olio di motore. Ma non è così. Proprio in questa scuola, e lo sa bene chi ci è passato e chi ancora ci “lavora”, che questi nostri studenti domani saranno artigiani, un altro modo per dire artisti.

Il lavoro con il legno, con il ferro, con stoffe o polistirolo non è mai fatto in serie, mai senza metterci anima e corpo, sudore e fantasia. Il bello di questa scuola, motivo per cui le opere sono collocate all’interno dei laboratori, è di ricordare che le nostre mani non sono fatte solo per digitare su schermi o tastiere. Esse, come le mani di Dio, posso creare, impastare la materia, ed estrarne qualcosa di bello come fanno, appunto, gli artisti».

Dal ricavato della vendita delle opere e da offerte libere, continuerà lo sviluppo del sentiero naturalistico didattico che è stato inaugurato lo scorso anno e che inizia dalla collina dietro la scuola. Il sentiero è stato pensato per introdurre piccoli e grandi alla conoscenza del bosco. Annovera diverse tipologie di piante tra fiori, cespugli e alberi accompagnati da alcune leggende. Per i più piccoli lo Gnomo Erasmo racconterà la loro storia attraverso lo smartphone inquadrando un codice QR. Il sentiero è già stato arricchito con la piantumazione di 340 piante tra cui carpini, olmi, frassini e castagni con la collaborazione della Scuola di Formazione Professionale “Marco Polo” di Pove del Grappa. Aderiscono alla raccolta fondi anche la comunità “Laudato Si” di Treviso che metterà a disposizione, in occasione della mostra, salvadanai in legno a forma di casetta sia pronti sia da montare.

«Da anni» aggiunge don Paolo Magoga «la nostra Scuola di Formazione Professionale di Fonte è impegnata nel proporre agli studenti e non solo, iniziative di sensibilità ecologica. Tra quelle messe in atto: incontri formativi con operatori di Contarina, l’azienda dei servizi ambientali della provincia di Treviso; l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola e la pulizia del boschetto sulla collina dietro la scuola con la creazione del sentiero naturalistico didattico».