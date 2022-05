Dal 4 all’8 maggio è in programma un originale evento socio-culturale nella città di Treviso, presso il Salone della Camera di Commercio: Mostra “Le donne e le Maschere Africane – Riti di Passaggio”. Si tratta d una esposizione di maschere originarie di diversi Paesi dell’Africa sub sahariana e centrale il cui significato verrà “raccontato” dall’attore teatrale e cinematografico di origine senegalese Mohamed Ba, profondo conoscitore delle culture e delle tradizioni africane. L’evento conclude il Progetto M.A.D.A.M.E. (Mutuo Aiuto Donne e Associazioni Migranti per l’Emancipazione) promosso dalla Associazione I CARE in collaborazione con vari partner istituzionali e associativi.

Il Progetto MADAME ha fatto emergere un mondo associativo e solidaristico delle donne immigrate costituito da migliaia di gruppi di mutuo aiuto diffusi in tutta Italia, importati prevalentemente dalla cultura africana, conosciuti con nomi quali Tontine, Dart, Ajo ecc. Questi gruppi rappresentano una vera e propria “infrastruttura sociale” sulla quale sarà possibile costruire duraturi percorsi di integrazione e inclusione socio-culturale nelle nostre comunità. Un aspetto di particolare interesse è poi emerso durante le decine di incontri e corsi di formazione fatti con le donne, in partenariato anche con il progetto "World’s Kitchens" promosso dalla Associazione Italo Marocchina Hilal, rappresentato dalle opportunità offerta da una recente deliberazione della Regione Veneto che consente l’avvio di microimprese in casa per attività di home food e home restaurant (ristorante in casa e piatti per asporto). Chi vorrà fruire della cucina di queste chef da tutto il mondo (Brasile, Perù, Senegal, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Marocco) potrà degustare le ricette di pietanze, dolci, bevande e liquori nella sicurezza di igiene e di salubrità poiché le attività saranno autorizzate dal Servizio Igiene Alimentare dell'Ulss.