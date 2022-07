Mostra “Ecorete Sostenibile” by Ricrearti

Montebelluna accoglie una singolare mostra patrocinata anche dall’Amministrazione Comunale: un'esposizione di tanti progetti di economia circolare. L’esposizione nasce dalle “concrete visioni” di Ricrearti, progetto socialmente utile che estrapola dalla sua decennale esperienza nel mondo dell’arte, del sociale e dell’industria una prospettiva innovativa di “Ecorete Sostenibile” per le aziende socie di Assindustria Venetocentro. Con un’intuizione anticipatrice dei tempi, il progetto “Ecorete Sostenibile by Ricrearti” ha messo in rete le aziende sensibili a queste tematiche proponendo il riutilizzo incrociato degli scarti affinché non siano più tali, ma nuove risorse tradotte in oggetti artistici, artigianali o funzionali.

Per la realizzazione dei prototipi, Ricrearti ha coinvolto l’Associazione ll Pesco di Mogliano Veneto e la Piccola Comunità di Conegliano, enti morali che si occupano di accogliere persone a vario titolo svantaggiate, ma questi originali oggetti, sul filone delle arti applicate, potrebbero essere prodotti in serie, avviando una catena di riuso creativo virtuoso. Sono 14 le aziende, facenti parte del Gruppo Sostenibilità di Assindustria Venetocentro, che sono state messe in rete per questo progetto, dando vita ad una mostra, esposta presso la sede della Provincia di Sant’Artemio durante la Settimana della Sostenibilità Ae poi a Palazzo Giacomelli a Treviso (Codognotto Group SpA, Cytech Srl, Dersut Caffè SpA, Dotto Trains Srl, Galdi SpA, Metalmont Srl, Perlagewine Srl, Rudy Project SpA, Scarpa SpA, Service Vending, Silca SpA, Suber progetto di Amorim Cork Italiam Veneto Vetro Srl, Cantine Pizzolato). Visto il successo dell’iniziativa, Ecorete Sostenibile inizia ora un Tour attraverso il territorio, per raggiungere un pubblico ancora più ampio di persone.

Ogni tappa ha un titolo e un allestimento diversi.

La prima tappa del Tour, “Infinity”, è allestita dal 1° agosto al 30 ottobre 2022 presso Veneto Vetro a Montebelluna (TV) e tra ispirazione proprio dal materiale che l’azienda ospitante lavora: il vetro, materiale infinitamente riciclabile. La mostra “Ecorete Sostenibile- Infinity”, che ha il Patrocinio di Assindustria Venetocentro, fa parte del programma di eventi Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della Cultura d’Impresa 2022. È inoltre patrocinata anche dal Comune di Montebelluna, e sarà inserita nel programma di eventi legati al 150mo anniversario della nascita della Città. “La mostra esprime, in forma artistica, il valore dell’economia circolare, con proposte originali che vedono il coinvolgimento delle aziende del Gruppo Sostenibilità di Assindustria Venetocentro. E’ significativo che proprio in un’azienda, la Veneto Vetro, continui ad essere visibile per un pubblico ampio, dopo essere stata presentata alla Settimana della Sostenibilità della nostra Associazione e a Palazzo Giacomelli. E’ un’esposizione che offrirà di volta in volta nuovi motivi di interesse, alle imprese e a tutta la comunità, a partire dai più giovani”, così Walter Bertin, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro delegato alla Sostenibilità.



Commenta il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin: “Questa iniziativa sintetizza appieno uno dei principi cardine della nostra amministrazione, ovvero il rispetto dell’ambiente e il contrasto allo spreco di risorse attraverso il riuso. Per tale motivo abbiamo deciso di inserirla nel calendario dei 150 anni del trasferimento del mercato dal colle al piano. Il rispetto dell'ambiente è un principio molto caro anche ai nostri concittadini che, anno dopo anno, confermano migliori risultati nella raccolta differenziata posizionando così Montebelluna in cima alla classifica dei Comuni ricicloni e, anche per questo, sono certo che la mostra sarà apprezzata”.

Continua il vicesindaco, Claudio Borgia: “La sostenibilità non è più un’opzione. Non basta lanciare slogan, ma è necessario tradurre le idee in azioni concrete e questa iniziativa va proprio in questa direzione. Per questo abbiamo accolto volentieri la proposta di sostenere e patrocinare “Ecorete Sostenibile- Infinity” ed è un piacere ed un onore che a Montebelluna venga ospitata la prima tappa del tour nel territorio. Una sinergia importante tra amministrazione comunale, imprese, categorie e associazioni ambientaliste. L’iniziativa comprende i valori ecologici che come amministrazione stiamo cercando di portare avanti cercando di rendere Montebelluna città sempre più all’avanguardia anche sotto il profilo della sostenibilità. Invito pertanto i cittadini a cogliere questa opportunità di riflessione e approfondimento visitando una mostra che, oltre che innovativa ed originale, è di estrema attualità. Daremo la stessa possibilità di poter visitare questa mostra anche agli studenti del nostro territorio che a settembre torneranno sui banchi di scuola.”

“Ci fa molto piacere ospitare per primi nei nostri spazi questo originale progetto, facendoci portavoce nel territorio di importanti messaggi legati alla sostenibilità, alla conoscenza e al rispetto delle risorse. Il 2022 è anche stato dichiarato dall’ONU Anno Internazionale del Vetro: quale miglior momento per soffermarci a riflettere sui temi della sostenibilità e della condivisione (di risorse, di idee e di progetti), sempre più strategici anche nel nostro mercato” dichiara Giorgia Giacchetto, titolare di Veneto Vetro. “Sono fortemente convinta che la conoscenza migliori la nostra vita e aprire le aziende al territorio offrendo la possibilità di far vedere quante cose si possono fare utilizzando quelli che sono chiamati scarti è un'iniziativa che ha l'ambizione di avvinare le realtà per una contaminazione positiva e consapevole” spiega l’eco-artista Debora Basei di Ricrearti.



La mostra “Ecorete Sostenibile- Infinity” è visitabile da aziende e privati presso Veneto Vetro, Via Ferraris 21/23 a Montebelluna, tutti i giorni fino al 30 ottobre (ad esclusione del periodo 8- 20 agosto).

Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 8.30-12.30 e 14.00- 18.00.

È consigliata la prenotazione al numero 0423-601718.



È inoltre in fase di definizione, a partire da settembre, un calendario di eventi, open day e incontri con l’artista rivolti alle scuole del territorio, professionisti, imprese e privati.