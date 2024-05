Prezzo non disponibile

Ricorre quest’anno il centenario della nascita del Maestro Efrem Casagrande, personalità vittoriese conosciuta ed apprezzata sia sulla scena musicale nazionale che internazionale. Dagli esordi come enfant prodige, tutta la sua vita è stata un continuo crescendo di ricerca, conoscenza, approfondimento e sperimentazione di ciò che il mondo della musica poteva offrirgli. La lunga carriera in RAI, iniziata a Milano nel 1953, gli ha permesso di creare una fitta rete di contatti e di mettere a frutto la sua innata musicalità ricoprendo sempre ruoli di notevole importanza.

Ha tenuto oltre 4.000 concerti in tutto il mondo come pianista e come direttore di coro e d’orchestra, insieme a celebrità della lirica quali Toti Dal Monte, Piero Capuccilli, Raina Kabaivanka, Renata Scotto, Fiorenza Cossotto, Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Maria Chiara, Ferruccio Furlanetto.

Il talento, l’innata curiosità, il grande impegno e la nitida visione artistica, ne hanno fatto un musicista che ha saputo sondare sempre con successo i molti aspetti dell’espressione musicale. Efrem Casagrande è stato inoltre un fecondo compositore che ha lasciato un corpus di oltre 300 partiture, di cui troviamo dettagliato riscontro nel catalogo della mostra. I suoi interessi hanno spaziato dall’esecuzione musicale alla composizione, dalla musicologia alla storia delle varie civiltà musicali, dalla musica colta a quella popolare, come testimoniato dalla sua corposa bibliografia.

La coralità italiana lo ricorda con grande riconoscenza come il fondatore del Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, che ancor oggi, giunto alla 57a edizione, offre una qualificata opportunità di crescita ai cori italiani.

La Città di Vittorio Veneto gli rende omaggio con la mostra “EFREM CASAGRANDE - Retrospettiva sul maestro, compositore, concertista e musicologo vittoriese in occasione del centenario dalla nascita” allestita presso la Galleria Civica Vittorio Emanuele II (Villa Croze).

L’esposizione ripercorre la vita di Casagrande attraverso contributi multimediali. Sarà inaugurata sabato 18 maggio alle ore 17.30. Per l’occasiona il Coro ANA di Vittorio Veneto diretto dal maestro Carlo Berlese (coordinatore del Concorso Corale e curatore scientifico della mostra) canterà 4 brani del maestro.

Al termine dell’inaugurazione il canto continua con “Aspettando il Corale” la rassegna di cori che anticipa la prestigiosa manifestazione canora prevista il 24, 25 e 26 maggio.

Sempre nel giardino della Galleria civica si esibiranno: CORO C.A.I., diretto da Eleonora Possamai e il CORO MESULANO diretto da Sabrina Zanette.

L’inaugurazione e i concerti sono a ingresso libero. La mostra rimarrà aperta fino al 1 Settembre 2024 con ingresso soggetto al costo del biglietto per vedere l’intera collezione d’arte della Galleria. Informazioni e prenotazioni: Aqua:lab Ambiente Cultura Turismo, Tel. +39 388 4741241, info.vittorioveneto@aqualab.it, www.galleriavittorio.it, www.comune.vittorio-veneto.tv.it

Galleria Civica di Arte Medievale Moderna e Contemporanea “Vittorio Emanuele II”

Villa Croze, Viale Della Vittoria 321

Vittorio Veneto (Tv)