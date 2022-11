SERENA CASALI e PAOLO ZANIN

Etereo divenire

a cura di Roberta Gubitosi



Inaugurazione martedì 6 dicembre ore 18:00

6 dicembre 2022 - 5 febbraio 2023

ingresso libero



L’esclusivo Wine Creative Lab 47Anno Domini ospita la mostra Etereo divenire degli artisti Serena Casali e Paolo Zanin.

La produzione di Sarena Casali spazia dalla pittura alla ceramica e dal figurativo all’astratto, esprimendo il deciso carattere e il desiderio di sperimentare. Nella mostra Etereo divenire, si pone l’accento sulla produzione non figurativa, in cui il colore diviene dominante assoluta con le diverse potenzialità espressive e comunicative. I rapporti di chiaro e scuro, di caldo e freddo, di primario e complementare sembrano guidare il fruitore in un percorso ottico-percettivo. Nei Giochi di colore, le stesure cromatiche si organizzano in campiture lineari e puri passaggi di tono, rievocando sensazioni, visioni e stati d’animo interiori. Quasi come in un percorso emotivo, la geometria lineare si libera in opere di matrice più espressionista, come la serie delle Bolle, naturale evoluzione della continua ricerca di Serena Casali. Il cromatismo acceso che segna la sua personalità artistica si scioglie nel morbido sviluppo formale. Ogni forma si dilata e si restringe, quasi spinta dalla forza incontenibile del colore che sembra mutare all’infinito. L’emblematica “bolla” diviene simbolo della libertà creativa che evolve e cambia nel fluire dell’esistenza.



Prof.ssa Roberta Gubitosi