Mostra-evento "Blooming in Embers"

“Blooming in Embers” è una mostra-evento che presenta 17 opere realizzate dal team internazionale di creativi under 25 di Fabrica a conclusione della loro residenza artistica che, per il semestre settembre 2023-febbraio 2024, è dedicata al tema “Co-ecologies”.

Un tributo allo spirito collaborativo promosso dai giovani artisti in residenza che, abbracciando la vulnerabilità delle loro idee, pratiche e conoscenze, hanno immaginato le diverse possibilità di un mondo post-umano che supera le barriere antropocentriche connettendo la terra e le sue creature.

“Blooming in Embers” trasforma l'architettura di Tadao Ando – sede di Fabrica - in uno spazio fluido, aperto e condiviso dove i creativi in mostra - attraverso performance, installazioni, video, scultura, fotografia e scrittura - immaginano alternative di vita e di coesistenza sul nostro pianeta.

La mostra invita a sperimentare la bellezza guidata dal cambiamento e dal divenire, costruendo una nuova realtà interconnessa.

Programma:

17:00 Apertura porte – ultimo ingresso a mezzanotte

18:30 – 19:00 Talk di apertura auditorium

19:15 – 19:45 Joe Habben presenta ‘We are here Venice’

20:00 – 22:00 Roberto Cannarile (Interactive Sound Performance)

20:15 e 21:15 Allison Costa (Dance Performance)

20:30 (ogni 20′) Jihyun Park (Cerimonia del The)

20:30 e 21:30 Davide Balda (Workshop: Weaving New Materials)

21:00 Maria Fernanda Vaca (Reading Session)

21:45 Vivek Jain (Proto Cinematic Performance)

22:15 Josephine Illingworth-Law (Music Performance)

23:00 Dj Set con i residenti di Fabrica e special guest

La residenza è curata dal regista e artista visivo spagnolo Carlos Casas, Program Director di Fabrica.

Ingresso gratuito senza prenotazione.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Food truck: Brambù, specialità veneto-piemontesi realizzate con materie prime di alta qualità fornite da micro-produttori artigianali.

