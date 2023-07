Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa - 27^ edizione

Sarà come di consueto Malga Campocroce di Borso del Grappa (TV) la naturale scenografia della Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa, giunta alla 27esima edizione, in calendario domenica 6 agosto, organizzata dall’A.Pro.La.V, Associazione regionale produttori latte del Veneto. Un appuntamento molto atteso dai produttori di formaggi di montagna e dai visitatori (ogni anno sempre numerosi), che ha lo scopo di promuovere e valorizzare le terre d’alta quota e i loro sapori tipici, a partire dal Massiccio del Grappa fino a comprendere l’intera montagna italiana, nonché a mettere in luce il prezioso (e difficile) lavoro dei malghesi.

Malga Campocroce (m. 1048 s.l.m.) è una delle località più frequentate del Massiccio, sia per la facilità con cui vi si accede, sia per il piacevole riparo dal caldo che il bosco limitrofo offre durante l’estate.

“Sono trascorsi 27 anni dalla prima Mostra dei formaggi del Grappa, realizzata nel lontano 1995 presso malga Mure, allora gestita dal malghese Narciso Gasparetto assieme alla consorte Delfina Toscan. In questi 27 anni molta strada è stata fatta nelle malghe del Grappa. C’è stata una forte evoluzione tra i malghesi ed una crescita importante sia per le malghe stesse, sia per la produzione di formaggio”, afferma il presidente della A.Pro.La.V. Terenzio Borga, “L’associazione ha svolto un ruolo fondamentale nella produzione del Bastardo e del Morlacco del Grappa, sia con incontri formativi e di assistenza tecnica per i malghesi, sia portando i prodotti anche fuori regione. Formaggi apprezzati e riconosciuti dai consumatori, che nel periodo estivo, da giugno a settembre, salgono nelle malghe per degustare ed acquistare queste eccellenze e per godere di un territorio ancora integro.”

Conclude Borga: “Purtroppo il settore lattiero caseario sta attraversando un periodo difficile, dovuto agli eventi climatici estremi e all’andamento economico sempre più difficile da prevedere, con conseguente difficoltà negli approvvigionamenti e negli investimenti necessari a continuare l’attività produttiva nel nostro settore. Noi come associazione possiamo garantire il nostro supporto e sostegno, anche grazie a manifestazioni come la Rassegna dei formaggi del Grappa, che richiama numerosi turisti ed appassionat,i e fa conoscere le realtà del Monte Grappa che, ricordo, nel 2021 è stato proclamato Riserva MAB Unesco.”

L’A.Pro.La.V. anche quest’anno ha coinvolto molti sponsor, partner e patrocinatori che rendono possibile lo svolgimento dell’iniziativa: Regione Veneto; Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Provincia di Treviso; Unione Montana del Grappa; Comune di Borso del Grappa; Camera di Commercio Treviso-Belluno; Banca Prealpi SanBiagio; Centro Veneto Formaggi; Società Cattolica di Assicurazioni; Gruppo Spazio.

La Mostra del Bastardo e del Morlacco, simboli della tradizione casearia del Grappa, è associata al 23° concorso che incorona il meglio delle due categorie prodotte dalle 18 malghe del Massiccio (compreso tra le province di Treviso, Vicenza e Belluno). Conta, invece, dieci edizioni il concorso dei formaggi della montagna italiana, tra cui una consistente presenza dei casari friulani, grazie alla rinnovata collaborazione con l’ERSA Friuli Venezia Giulia. In totale la rassegna di Malga Campocroce (che si svolgerà anche in caso di maltempo) vedrà la presenza di un centinaio di formaggi, tra cui saranno scelti i “campioni” del 2023, vincitori selezionati da una giuria di esperti del settore. I visitatori potranno anche loro farsi un’idea dei formaggi in concorso, che potranno essere degustati e acquistati nello stand espositivo.

A partire dalle 11, la giornata del 6 agosto sarà scandita da vari momenti: oltre alle due competizioni, il pubblico potrà assistere in diretta alla preparazione delle ricette della cuoca Martina Merlo, piatti originali che hanno come ingredienti principali il Bastardo e il Morlacco del Grappa, da degustare sul posto. Come di consueto sarà attivo il punto di ristoro che servirà lo spiedo preparato dagli specialisti della Pro Loco di Sernaglia della Battaglia. Per accedere allo stand gastronomico e allo show cooking di Martina Merlo è consigliata la prenotazione, chiamando lo 0422.422040 o inviando una email a info@aprolav.it.

IL PROGRAMMA

Ore 11.00 Santa Messa presso la chiesetta San Pio X a Campocroce

Ore 11.30 Inaugurazione della rassegna e premiazioni dei formaggi in concorso

Ore 15.00 -17.00 Il Bastardo e il Morlacco del Grappa nella cucina di Martina, degustazioni guidate per scoprire inediti abbinamenti.