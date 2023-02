Mercoledì 8 febbraio nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba in via della Libertà 2, alle ore 14:30 apre la mostra fotografica “Goli Otok: L’isola degli orrori”. La rassegna è organizzata dal Comune di Villorba in collaborazione con l’Unione degli Istriani – Coordinamento della Regione Veneto e rimarrà aperta sino al 26 febbraio. La mostra è dedicata al gulag dell’ex Jugoslavia di Goli Otok e nell’ambito delle attività svolte dall’Unione per le celebrazioni del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, ha l’obiettivo di far conoscere i fatti accaduti in tale campo di detenzione nell’immediato dopoguerra e fino al 1956 quando l’isola cessò di essere un campo di rieducazione politica. La mostra, inoltre costituisce una interessante occasione di conoscenza di fatti storici per la cittadinanza e per gli studenti delle scuole del territorio. Giovedì 9 febbraio alle ore 16:30, sempre nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina, è prevista la conferenza “La memoria infranta di Goli Otok” del giornalista Matteo Carnieletto.

Gli orari di apertura della mostra sono i seguenti: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:30; sabato e domenica dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30.

Per informazioni: regione.veneto@unioneistrianio.it - eventi@comune.villorba.tv.it. Tel. 04226179820.